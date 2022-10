De zaterdag van muzikant Dan Klein: ‘Koken is als muziek: het moet amusant, creatief en vrij zijn’

De zaterdag van muzikant Dan Klein: een spelletje ‘pick a record’, naar de markt voor de ambiance, en koken zonder recept.

‘Op zaterdag ga ik op platenjacht.’ In 2021 lanceerde Dan Klein (42) Mustard & Bongo, zijn studio voor audioconsultancy. Met playlists, eigen muziek en soundstory’s versterkt hij evenementen en merken. Zo creëerde hij de muzikale identiteit van het vijfsterrenhotel La Mamounia in Marrakech en de soundscape bij de expo van kunstenares Isabelle de Borchgrave over Frida Kahlo die nu te zien is in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Begin november zal Klein ook een playlist maken en artiesten en deejays programmeren voor Les Lily’s, een restaurant in het vroegere Callens Café op de Louizalaan, waar ook optredens en deejaysets zullen plaatsvinden.

Dan Klein (42) Muzikant, producer en audioconsultant.

Resident deejay Kiosk Radio.

Frontman rockband Vismets.

Brusselaar Klein kreeg een acteursopleiding aan Cour Florent in Parijs. Als muzikant is hij autodidact. Hij is bekend als frontman van de Brusselse rockband Vismets en van zijn maandelijkse deejayset – onder de naam Danovitch – bij de Brusselse Kiosk Radio.

09:00 – ‘Op zaterdag staan we iets later op dan in de week. Ik heb zowat 1.500 vinylplaten, en ontbijten doen we steevast met muziek. De keuze hangt af van mijn humeur, de kleur van de hemel en het soort dag. Mijn zoon van zeven en ikzelf spelen sinds een paar maanden ‘pick a record’. Met gesloten ogen graait Lou in mijn platen en pikt er een uit. Ook voor mij is dat fijn, want er zijn er altijd die je vergeten bent. Billie is vier en begint ook al mee te luisteren.’

11:00 – ‘Op de Flageymarkt in Elsene doe ik met het gezin boodschappen. Ik kom meer voor de ambiance dan voor het fruit en de groenten.’ (lacht)

12:30 – ‘Het is een gewoonte om te lunchen bij Certo in Elsene, een uitstekend Italiaans restaurant. Met mijn vrouw Céline en de kinderen, maar evengoed met een vriend. Ik ben een adept van natuurwijn en krijg goede tips van Federico Mazzoni. Ook voor hem componeerde ik een speciale playlist.’

14:30 – ‘Als ik op maandag deadlines heb, duik ik nog mijn studio in, hier vlakbij.’

15:30 – ‘Vaak ga ik op platenjacht bij Balades Sonores in Brussel. Zelden weet ik vooraf wat ik zal kopen. Ze hebben een eclectisch en tegelijk scherp afgelijnd aanbod van tweedehandse en nieuwe platen, én heruitgaven van zogenaamde ‘lost gems’. Twintig jaar geleden waren platen goedkoop, terwijl ze moeilijker te vinden waren. Door de app Discogs, een beurs voor platen waar verzamelaars wishlists plaatsen en handelen, zijn koopjes zeldzaam geworden. De eerste persing van een Gainsbourg uit 1968: dat kost wat. Ik hou ook van Kameroense garagefunk uit de jaren 1970. De Marollen zijn een hub van goeie zaken geworden, met ook Tropicall Records, Sono Ventura en Crevette Records. Behalve aan mijn platen hecht ik geen belang aan materieel bezit. Ik zal mijn lp’s doorgeven aan mijn kinderen.’

17:30 – ‘Ik ga de kinderen halen. Lou speelt tennis, Billie danst. Dat is altijd wat jongleren. Thuis beluisteren we mijn oogst.’

Schermvullende weergave Voor natuurwijnen trekt Dan Klein graag naar Tortue in Ukkel. In Rebel (foto) in Elsene zie je hem weleens tijdens de week.

18:00 – ‘Tijd voor de apero. Voor natuurwijnen ga ik naar de coole bar Tortue in Ukkel. In de wijnbar Rebel in Elsene zie je me vaker als ik terugkeer van mijn studio. Daar vind je ook de sharing dishes van restaurant Ötap uit Elsene.’

19:30 – ‘We gaan bij vrienden of verwelkomen zelf gasten. In de week is er geen tijd om te koken, in het weekend doe ik het graag. Ik hou van Vietnamees en Thais. Ik haat recepten. Koken is zoals muziek: het moet amusant, creatief en vrij zijn. Ik heb ook een fascinatie voor pasta. Het duurde twee jaar voor ik tevreden was over mijn tomaat-basilicumsaus. Een gerecht beheersen vergt tijd, zeker als het zo eenvoudig is. Uit eten doe ik graag bij Yamayu Santatsu in Elsene. Daar voel ik me thuis: ik ging er dertig jaar geleden al met mijn vader. Nergens at ik de chirashibowl zo goed als daar.’

00:30 – ‘We drinken nog een glas bij ons thuis of bij vrienden, cosy en met goed gekozen muziek. Ik was al geen grote clubber en covid heeft dat nog versterkt. Maar het kan wel uitlopen tot 2 of 3 uur: de kinderen zijn bij andere vrienden of bij hun grootouders.’