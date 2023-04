De zaterdag van Nathalie Baeten | Wandelen met Marc én Couckie

‘Marc noemt me soms Moeder Teresa. Mensen vertrouwen me voortdurend hun problemen toe. Ook in de apotheek was dat zo.’

‘Nu volgt ze in Oxford een voorbereidend jaar met wiskunde, economie en management, terwijl ze een universiteit zoekt. Mijn grootste geluk draait om mijn kinderen en ik zou er alles voor doen om haar thuis te hebben, maar ze is er slechts een weekend op de drie. Dus facetimen we. Volgende keer gaan we shoppen in Antwerpen met mijn twee zussen.’

11.30 AM - ‘Ik stal de brunch uit voor Marc, onze jongste dochter Alysée en haar vriendinnen. Ik zorg ervoor dat de ijskast vol zit, want op zaterdag is het hier vaak de zoete inval.’

Ochtendritueel: ‘Een cappuccino, met iets zoets erbij. Overal begin ik er mijn dag mee.’

2 PM - ‘Ik werk ook altijd wat op zaterdag. Werk en leven lopen door elkaar. In mijn bedrijf komen mijn passies voor kunst, interieur en decoratie samen met mijn achtergrond als apotheker. Ik bel een Belgische kunstenaar met wie ik wil samenwerken voor mijn bedrijfsevent in oktober. ‘

‘Vorig jaar had ik de eer om dat met Delphine van Saksen-Coburg te doen. Ik had haar ontmoet op een liefdadigheidsevenement. Ze ontwierp een kunstwerk in honderd exemplaren – een mamavaas die een babyvaas vastneemt. Het was een schot in de roos. Tussen ons ontstond een mooie vriendschap.’

4 PM - ‘De tijd dat ik een marathon liep, ligt achter mij, maar tien kilometer gaat nog zeer vlot. Als Chloé er is, loopt ze mee. Intussen babbelen we. Als het weer meevalt, doen we dat hierachter in ons bos, of verderop in Merelbeke.’

Zaterdagavondrestaurant: ‘Hier in de buurt gaan we met de kinderen graag naar Gasthof Halifax. In Durbuy naar Le Grand Verre (foto).’ © Chris ROXS

5.30 PM - ‘Als er tijd over is, maak ik in de buurt nog een wandeling met Couckie, de hond, en Marc, de man.’

7 PM - ‘Alysée is 15 en begint uit te gaan. Vooraf komen haar vriendinnen naar hier. Ik help hen met hun looks. Het is fantastisch om die jonge meisjes naar hun eerste fuif of bal te zien vertrekken. Ik vind het belangrijk dat ze wordt opgehaald en thuis slaapt. Dan heb ik alles in de hand.’

8 PM - ‘‘s Avonds is er altijd wel een diner of feest, doorgaans met Marc erbij – naar het voetbal gaat hij meestal op zondag. In de buurt trekken we graag naar Gasthof Halifax.’

‘Als we in Durbuy zijn, waar we ook een huis hebben, springen er ook vaak vrienden binnen. Recent waren we er met Sabine, een van mijn beste vriendinnen uit de kleuter- en lagere school in Maaseik en Genk, die vijftig werd. Le Grand Verre had pas zijn eerste ster gekregen: nog een reden om te vieren.’

Laatste drankje op zaterdag: ‘Een glas champagne, of Sang De Pascual (foto), de cocktail van Megin, de vriend van mijn dochter Chloé en een startende ondernemer.’ © Sang De Pascual