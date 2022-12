De zaterdag van opruimgoeroe Marie Kondo: ‘Zodra ik opsta, steek ik een wierookstokje aan’

De zaterdag van opruim- (en voortaan ook levens)coach Marie Kondo: mediteren met een dweil, gebakjes eten bij een waterval en níét uiteten gaan.

Marie Kondo (38) Opruimconsulente.

Bestsellerauteur.

Eigen Netflix-serie.

Nieuw boek.

‘Als we op zaterdag in ons huis in Japan verblijven, sta ik erop om zelf de schoonmaak te doen. Dan praat ik tegen mijn badkuip en fluister haar na afloop toe hoe verbazingwekkend het is dat ze nog altijd zo mooi en schimmelvrij is.’ Twaalf jaar nadat Marie Kondo (38) de wereld veroverde met ‘The Life-Changing Magic of Tidying Up’ geeft de Japanse een nieuw boek uit. ‘Marie Kondo’s Kurashi at Home’ bouwt nog altijd voort op haar beroemde ‘KonMari’-methode: stel je bij elk voorwerp in je huis de vraag of het je vreugde schenkt of niet. Indien niet: gooi het weg! Maar deze keer komen behalve materiële zaken ook werk, relaties en vrije tijd aan bod. Het Japanse woord ‘kurashi’ in de titel betekent trouwens ‘levensstijl’. ‘Door te selecteren wat je vreugde schenkt en los te laten wat dat níét doet, kun je betere beslissingen nemen en actie ondernemen’, schrijft ze.

Kondo richtte op haar negentiende – terwijl ze sociologie studeerde aan de Universiteit van Tokio – haar eerste consultingbedrijfje op dat andermans spullen hielp opruimen. Na haar bestseller in 2010 riep Time haar uit tot een van de ‘100 meest invloedrijke personen ter wereld’. Intussen heeft ze op Netflix haar eigen opruimshow.

Schermvullende weergave ©Courtesy of Marie Kondo

6.45 uur – ‘Zaterdag is de enige dag waar ik mijn wekker níét zet. Mijn oudste dochter Satsuki, zeven intussen, maakt me meestal wakker met de boodschap dat ze honger heeft.’

7.30 uur – ‘Ik open de ramen en steek een wierookstokje aan in de hall om het huis op te frissen.’

9.00 uur – ‘Elke ochtend bereid ik misosoep, op basis van een koji-mengsel dat in totaal zo’n zes maanden fermenteert. Ik voeg groenten en misopasta toe. De soep eten we meestal met wat overschotjes van de vorige avond. Satsuki en haar zusje Miko van zes zijn blij met iets simpels. Ik geef de baby te eten en nuttig zelf iets.’

10.00 uur – ‘Ik maak de schoolschoenen van de kinderen, de gymspullen en hun mutsen schoon. Dan zet ik een kopje kruidenthee.’

‘In Californië, waar mijn man en ik ook een huis bezitten, hebben we schoonmakers in dienst. Maar in Japan doe ik de schoonmaak zelf.’ Marie Kondo Opruim- en levenscoach

11.00 uur – ‘We gaan gebakjes halen bij een bakker uit de buurt en eten die op bij de waterval vlak bij ons huis.’

13.00 uur – ‘De lunch bestaat meestal uit een kom heerlijke noedels die we afhalen bij ons favoriete soba-restaurant om de hoek.’

15.00 uur – ‘Kuistijd. Onze woning is vaak een complete chaos, met dank aan onze drie kinderen. Volgens onze huisregels moeten ze zelf hun speelgoed opruimen voor ze iets anders willen doen. Maar die stelregel volgen ze niet altijd even nauwgezet op.’

‘In Californië, waar we ook een huis bezitten, hebben we schoonmakers in dienst. Maar in Japan doe ik de ‘kuis’ het liefst zelf. Als ik alleen ben, beschouw ik het dweilen van de vloer als een meditatieve oefening. Ik doe het in complete stilte. De vloer is het fundament van een huis. Door die met mijn eigen handen schoon te maken, voel ik mijn verbondenheid ermee. Als ik de badkuip heb gepoetst, fluister ik haar op het einde toe hoe verbazingwekkend het is dat ze nog altijd zo mooi en schimmelvrij is.’ Mijn man Takumi is een grotere lawaaimaker tijdens het schoonmaken: hij haalt graag de stofzuiger boven en maakt er met de meisjes een spel van.’

Schermvullende weergave ©Courtesy of Marie Kondo

18.00 uur – ‘In het weekend kookt mijn man. Hij maakt zeer goede curry’s, of we kopen gewoon wat sashimi. In de week ben ik de kok thuis. Een van mijn favoriete gerechten is een stoofpotje met zwarte azijn en kippenvleugels, een recept dat ik van mijn moeder heb geleerd en dat in mijn nieuwste boek staat.’

19.00 uur – ‘Ik doe de kinderen in bad, lees een boekje met ze en leg ze in bed, en ruim nog eens snel het huis op. Ik noem het een ‘reset’. Mijn man drinkt af en toe een glaasje alcohol, ik niet. Ik hou het bij een kopje thee. Uitgaan of uiteten hebben mijn man en ik al een tijd niet meer gedaan: té gecompliceerd met onze éénjarige baby.’

21.00 uur – ‘Ik kijk geen tv, omdat ik graag mijn ogen wat rust geef. Ik breng de avond pratend door met mijn man. Hij is de CEO van mijn bedrijf KonMari, maar we zijn niet geneigd om ‘s avonds in werkmodus te blijven.’

22.00 uur – ‘Ik ga in bad, doe wat yoga en denk terug aan de dag en de dingen waarvoor ik dankbaar ben.’