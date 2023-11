Het weekend van 21-voudig Belgisch kampioen Jolien Boumkwo

11 uur | ‘Tijd om naar de training te vertrekken. Op zaterdag doe ik mijn werptrainingen met zware gewichten, maar ook drills om de bewegingen in te oefenen.’

11.05 uur | ‘Tijdens het kwartiertje rijden van thuis naar de Blaarmeersen, waar ik train, bel ik altijd met mijn mama. Ook meteen na de training doen we dat. Ik babbel graag met haar. Wat heb je gedaan? Wat zijn je plannen? Dat soort dingen. Ik vertel haar altijd hoe de training is verlopen.’

12.45 uur | ‘Na een training van anderhalf uur ga ik even naar de supermarkt. Tenzij er te veel volk staat, dan maak ik rechtsomkeer.’

13.15 uur | ‘Lunchtijd. Meestal probeer ik het gezond te houden en eet ik een omelet met groenten en boterhammen. Of soep. Toch heb ik niet het gevoel dat ik veel voor mijn sport moet opofferen. Het is een bewuste keuze, daarom voelt het niet als een opoffering.’

14 uur | ‘Ik trek mijn gewone kleren aan. Heerlijk om even geen sportkledij te moeten dragen. Vanaf nu heb ik tijd voor vrienden of de vrienden van Maxime, mijn partner.’

14.15 uur | ‘Soms trekken we na de middag naar de stad, maar vandaag houden we een spelletjesnamiddag met twee vriendinnen van het middelbaar en hun partners. We zijn grote fan van ‘The Crew – Missie Diepzee’, ‘Sequence’ en ‘Heroes of Tenefyr’, een spel met dungeons en zo. Of ik ook daar competitief ben? Ik vind de coöperatieve spelletjes het leukst; bij individuele spellen ben ik niet altijd de meest aangename persoon om tegen te spelen. Ik win graag.’

17.30 uur | ‘Tijd om te koken. Superleuk vind ik dat, alleen of met mijn vriend. We doen het graag à l’improviste, maar gebruiken altijd veel groenten. Een ovenschotel of wok, als het maar gezond is. Vanavond wordt het zalm in een korst van feta, spinazie en kerstomaatjes met risotto. De recepten? Die googel ik gewoon.’

19 uur | ‘Diner met mijn vriend. Vanavond blijven we rustig samen thuis. Ik lees dan graag een roman op mijn e-reader, dan ben ik helemaal weg van de wereld. Ik kies er bewust voor op een e-reader te lezen. Als er al eens een woord is dat ik niet begrijp, kan ik dat gewoon aanklikken en krijg ik meteen de betekenis. Sindsdien lees ik veel meer. Altijd romans. Ik ben nu bezig in ‘Hoe vermoord ik mijn familie?’ van Bella Mackie. Mijn vriend speelt ondertussen op de Playstation. We zitten niet in dezelfde ruimte, maar omdat er alleen een glazen deur tussen ons zit, hebben we toch het gevoel dat we gezellig samen zijn.’