Loverman | ‘Als we betere seks hadden, dan zou de wereld een betere plek zijn’

10 uur | ‘Ik zet koffie en trek de juiste kleren aan voor een danssessie. Ik heb een playlist met onder meer hiphop, triphop, Massive Attack en ‘Ah que la vie est belle’ van Brigitte Fontaine. Daarna schakel ik over op videoclips: ‘The Time Is Now’ van Moloko en ‘Windowlicker’ van Aphex Twin. Ik heb altijd graag gedanst. Soms voel ik me meer danser dan muzikant. Ik heb nu zin om dans te verwerken in mijn projecten.’

11 uur | ‘Een goede dag is gevuld met enkele uren piano. Daar word ik gelukkig van. Ik vind er rust in en het brengt me in trance.’

15 uur | ‘Tijd voor een wandeling in het sprookjesachtige Josaphatpark in Schaarbeek. Ik heb lang samengewoond met Daisy. Nu geniet ik wel van het alleen zijn, maar het doet ook deugd om meer tijd door te brengen met andere geliefden. Met Ella, een vrouw die me dierbaar is, met Miel, David of Samuel – mijn broer die pas ook naar Brussel is verhuisd. We stoppen in Café Winok, een hippe koffiezaak.’

16.30 uur | ‘Tussendoor doe ik wat praktische dingen – de was en zo. En ik lees. Nu is dat ‘Zo kom je samen met je tweelingziel – het handboek voor onvoorwaardelijke liefde’ van Lorraine Vesterink. Een tweelingziel is de persoon bij wie je de ultieme liefde vindt, die je het meest uitdaagt en laat groeien. Meestal ontmoet je hem/haar/die pas later in je leven, maar dan is het de meest belonende liefde ooit. Je bent pas klaar voor de tweelingzielliefde als je in staat bent om echt van jezelf te houden. Ikzelf groeide op in een familie waar heel veel liefde werd gegeven, maar waar misschien wel een gebrek was aan eigenliefde. Wellicht is het grootste geschenk voor je kinderen: hun tonen dat je van jezelf blijft houden.’

19 uur | ‘Met lekker koken kan ik mij erg amuseren. Omdat ik nu meer belang hecht aan gezond eten, ben ik nogal in de ban van vis. Als je je vis graag rauw eet zoals ik, kun je er weinig verkeerds mee doen.’

23 uur | ‘Geregeld ga ik naar een concert of een club, of ik treed zelf op. Ik hou van de feesten van het artiestencollectief ­Chanoirs. Tussendoor kan ik ook hard genieten van een kalme avond thuis. Mijn favoriete podcast is ‘The Strangeness of Dub’, waarin Edward George fantastisch vertelt over die muzikale traditie. Ik hou ook van selfcarepodcasts zoals ‘This Tantric Life’, over de kracht van tantrische seks. Als we allemaal betere seks hadden, zou de wereld een betere plek zijn.’

8 uur | ‘Het feesten kan lang uitlopen. Soms ben ik zo in extase dat de energie onuitputtelijk is en de zaterdag overgaat in de zondagvoormiddag, zonder slaap en al dansend.’