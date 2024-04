De zaterdag van Lady Gaga-stylist Tom Eerebout

10.45 AM – ‘Ik hou van een lange douche. Ik ben afkomstig van de zee, water kalmeert me. Ik zit dan op de grond, neem een kristal vast en mediteer een beetje.’

11.30 AM – ‘Ik ga langs in het atelier van Joost, die me graag zijn nieuwe werk toont. Ik probeer er altijd iets zinnigs over te zeggen, dat heeft hij graag.’

Favoriet ontbijt: ‘Vroeger een sigaret en een glas water. Nu een eitje en een toast avocado.’ Tom Eerebout

12 PM – ‘We trekken naar het Sint-Anna Bos op Linkeroever, dat jammer genoeg half gesloopt is. Daar laten we Joey, Woest en Bruno, onze drie honden, uit. Joeys eerste bazin was een goeie vriendin, een van de vrouwelijke columnisten van The Guardian. Ze stierf op een bankje toen ze hem uitliet. We adopteerden hem na haar dood in 2018.’

12.45 PM – ‘Op de markt op het Theaterplein koop ik verse bloemen. Daarna trek ik naar Luddites, dat veel Engelse boeken heeft. Ik denk in het Engels. Omdat ik jaren in Londen woonde, maar ook omdat mijn overgrootmoeder een Engelse was. Lunchen doen we niet.’

© Alexander D'Hiet

2 PM – ‘Ik werk altijd wat in de namiddag. Zoals aan de zonnebril voor Komono. Ik baseerde me op een exemplaar dat Kurt Cobain droeg. Al paste ik die wel aan: ik wilde hem niet in het wit, maar een beetje vuiler, alsof hij al een tijdje in de kast ligt.’

2.30 PM – ‘Joost heeft net een expo gehad bij galerie Ingrid Deuss in Antwerpen. Het is altijd leuk om daar even langs te gaan. Maar ik trek ook graag naar het KMSKA of naar de galerie van Sofie Van de Velde, een goede vriendin.’

3.30 PM – ‘Als het regent, zit ik graag met een boek in de woonkamer. Ik hou van ‘ghost stories’, die typische romans uit de victoriaanse tijd.’

5.30 PM – ‘Ik ben graag ‘host’. Ik kook van alles, er zit geen logica in – en wil niet geholpen worden. We hebben een groot huis met twee gastenkamers: wie wil, kan blijven logeren.’

Mijn meditatiemoment: ‘Net voor het slapengaan, zet ik in bed onweersgeluiden op. Daar word ik rustig van.’ Tom Eerebout

9 PM – ‘Ik hou van gezelschapsspellen, in tegenstelling tot sommige vrienden. Sylvie Kreusch, bijvoorbeeld, is er een beetje door getraumatiseerd en wil hier niet meer spelen. (lacht) Ik ga nog heel weinig uit. Het vele reizen heeft de ‘leute’ er wat uitgehaald. Af en toe gaan we nog naar De Studio, zeker als Anneke van AF Vandevorst er is. Of wanneer muzikante/model Kim Peers in het Leienpaleis draait.’

10 PM – ‘De avond wordt altijd afgesloten in onze bib. Joost, enkele vrienden en ik liggen dan gezellig in de zetel of op de grond. We steken kaarsen aan en kijken naar ‘Murder she wrote’ op dvd.’