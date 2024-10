De zaterdag van Lilay Yuzgulen, creative director van Marie-Stella-Maris

9 uur | ‘Na een rustige start trek ik mijn loopschoenen aan. Vandaag loop ik mijn ‘XL-route’ van 10 kilometer, langs de Weesperzijde, het Rijksmuseum en het Vondelpark in Amsterdam. Van hardloopclubjes op Strava moet ik niets weten. Ik hou er net van om zélf het tempo te bepalen. Om na een drukke werkweek op kantoor mijn hoofd leeg te maken. Bovendien geeft buiten zijn me inspiratie, en met de podcast ‘Breaking Beauty’ in mijn oren steek ik ook nog iets op.’

10.30 uur | ‘Struinen over de Noordermarkt vind ik heerlijk. We hebben vrienden uitgenodigd om bij ons in de tuin te komen borrelen, dus zoek ik in de gezellige drukte alle ingrediënten voor vanavond bijeen. Sla ik nooit over: het kraampje met biologische bloemen, waar ze me telkens verrassen met soorten die ik nog nergens anders ben tegengekomen.’

‘Op weg naar huis kan ik het niet laten om halt te houden bij de Marie-Stella-Maris-winkel op de Keizersgracht. Niet om er alles recht te hangen, maar om van een afstand de etalage in me op te nemen en te zien hoe mensen glimlachend de winkel uitlopen.’

12.30 uur | ‘Ik geniet ervan om gewoon thuis te zijn, in onze kleine splitlevelwoning in Oud-West. Ik werp een blik op ons interieur, dat we na een ingrijpende verbouwing nog steeds aan het finetunen zijn. Hoog op onze lange wishlist: een waanzinnige lamp van Studio Anne Holtrop.’

14 uur | ‘Voor goede koffie en bananenbrood spreek ik af bij Berry met een vriendin. Of we lunchen uitgebreid bij het Australische Little Collins, de place to be voor mensen zoals ik die houden van een ongedwongen vibe en een wisselend menu vol mooie ingrediëntencombinaties. Zo herinner ik me een shakshuka met een misoachtig sausje. Ook top is het zuurdesembrood. En, best uniek in Amsterdam: het personeel hier is oprecht gastvrij. Ik vind het een wonder dat het hier niet drukker is.’

17 uur | ‘Olijven, kaas, brood, chips en bubbels. Het lekkers dat we op de markt hebben gekocht, schotelen we onze vrienden voor. Luuk neemt het diner voor zijn rekening. Hij maakt een simpel Italiaans recept klaar, zoals hij dat zo goed kan: verse pasta met veel gegrilde groenten en zelfgemaakte tomatensaus. Bij tiramisu en limoncello praten we tot in de late uurtjes bij.’

‘Als we geen vrienden over de vloer hebben, plannen Luuk en ik een datenight. Daar hecht ik veel belang aan, zeker nu we ouders zijn van een peuter en beiden een drukke baan en een actief sociaal leven hebben. Na een borrel bij Bar Parry fietsen we door naar restaurant Scheepskameel, waar ze je in een ongedwongen sfeer een wisselende, maar altijd smakelijke klassieke menukaart presenteren met veel aandacht voor het hoofdingrediënt.’