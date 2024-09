De zaterdag van Mouche Van Hool | Hôtelier en telg uit de ondernemersfamilie

9.30 AM – ‘Ik pluk bloemen in de tuin. We wonen centraal in Edegem, omgeven door groen, en er is altijd wel iets om in een vaasje te zetten: van rozen tot de hortensia’s die nu prachtig bloeien.’

10 AM – ‘Het ontbijt is heilig voor me; het is het eerste moment van de week dat iedereen samen aan tafel schuift, sinds onze zonen op vrijdag weer zijn thuisgekomen. Mijn man is naar de bakker – Domestic – geweest en heeft eitjes gebakken. Het is ons moment om te landen.’

‘Fietsen op de fietssnelweg, met de zon op mijn gezicht en muziek van StuBru of The National in mijn oren, is de perfecte uitlaatklep.’

11 AM – ‘Tijd om bij August te gaan piepen. Langs de fietssnelweg is het maar 7 kilometer, en met de zon op mijn gezicht en muziek – StuBru of The National – in mijn oren, is fietsen de perfecte uitlaatklep. Vlak voor ik aankom, stop ik nog even bij Polly, een nieuwe koffiebar in Zurenborg. Een matcha latte, graag!’

12 PM – ‘De sauna en spa in August gebruik ik zelden, maar voor een behandeling maak ik bewust tijd vrij. Mijn favoriet? Een minifacial of massage van de rug, nek en schouders. Sinds kort is dat met bodyproducten die het Antwerpse Maiwe voor ons ontwikkelde, heerlijk.’

1 PM – ‘Voortaan serveren we weer een à-la-cartemenu. Nu chef Gerd de seizoensgerechten op punt stelt, zijn we volop aan het proeven. En dan tellen ook mijn smaakpapillen mee. Zalig hé? Nadien overloop ik met general manager Hanne nog snel het draaiboek voor de festiviteiten van de dag, vaak feesten of huwelijken.’

2.30 PM – ‘Tijd voor inkopen, en daar heb ik mijn specifieke winkels voor: The Butcher en Cru in Antwerpen, viswinkel Clatervis in Hove, en het groentewinkeltje om de hoek.’

4 PM – ‘Mijn jongste zoon en ik maken een ritje met onze Alfa Romeo GT Junior uit 1972. Opgegroeid tussen de wagens, heb ik altijd veel plezier beleefd aan de vrijheid en de sensatie van met oldtimers te rijden. Toen mijn petekind een oldtimerzaak opende en vier jaar geleden vertelde dat hij iets voor mij had gevonden, heb ik toegehapt.’

5 PM – ‘Ik kruip een uurtje achter de computer om reizen te plannen, nieuwe hotels te zoeken en door reismagazines te snuisteren. Dat is mijn ultieme ontspanning. De eerstvolgende trip is Lanzarote, maar de grote droom is fietsen door Nieuw-Zeeland. Mijn man en ik hebben al meer dan 2300 kilometer door Amerika gefietst, dat dat smaakt naar meer.’

6 PM – ‘De voorbereidingen voor het diner beginnen, want er komt bezoek. Ik ben geen grote keukenheld, maar word blij van de pure groentegerechten van Ottolenghi. De aubergines met curry, kurkuma en Griekse yoghurt zijn mijn favoriet.’

8 PM – ‘Onze vrienden schuiven aan in de tuin, en we delen vakantieverhalen en een goeie fles wijn. Denk niet dat onze dis eruitziet zoals op restaurant, thuis is het casual.’

1 AM – ‘Met volk over de vloer kan het wel eens laat worden voordat ik in bed duik. Daarin slaap ik als een roosje, het is tenslotte een hotelbed.’ (lacht)