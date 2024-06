De zaterdag van actrice Bérangère McNeese, binnenkort te zien in ‘Emily in Paris’

De zaterdag van de Belgisch-Amerikaanse actrice en regisseuse Bérangère McNeese, die binnenkort te zien is in ‘Emily in Paris’.

Bérangère McNeese (35) Actrice en regisseuse.

Te zien in ‘Emily in Paris’.

Eerste langspeelfilmregie: ‘Filles du ciel’.

Bérangère McNeese (35) heeft net de opnames van haar eerste langspeelfilm voltooid. ‘Filles du ciel’ vertelt het verhaal van een vijftienjarig meisje dat wegvlucht uit een instelling en in de stad een paar vrouwen ontmoet die aan de rand van de maatschappij leven. ‘Het is een coming-of-agefilm. Als kijker leer je de mensen kennen met wie ze tijdens haar tocht in contact komt.’

Later deze maand staan nieuwe opnames gepland voor de TF1-televisiereeks ‘HPI: Haut Potentiel Intellectuel’, over een vrouw met een gigantisch IQ. ‘Had ik dat, dan zou ik de wereldproblemen oplossen’, zegt McNeese, die als kind al meespeelde in reclamespots en kortfilms.