Deze designer geeft De Leopoldskazerne in Gent een make-over

11.30 uur | ‘Altijd een plezier: onze honden uitlaten. Ik heb er twee, allebei zinnekes (straathonden, n.v.d.r.), én een kat die intussen 22 jaar oud is. Ze slaapt met de honden, die haar beschermen. Mooi om te zien.’

Lees meer Elke dag een marathon lopen? Zo doet deze ultraloper het

13 uur | ‘Ik bezoek de werf van een van mijn projecten, want er zijn altijd wel ploegen die op zaterdag aan de slag zijn. Op dit moment zijn we hard aan het werk in de Gentse Leopoldskazerne, die wordt omgevormd tot, onder meer, een hotel en winkels.’

14 uur | ‘De lunch slaan we over vandaag. Het is tijd om naar mijn atelier te gaan, waar ik een paar uur blijf werken.’

16.30 uur | ‘Ik trek naar een interessante expo, al dan niet van vrienden. De laatste tentoonstelling die ik erg goed vond, was die van Jimmie Durham in het M HKA in Antwerpen, een Amerikaanse kunstenaar die objets trouvés bezigde. Ik had over hem gehoord, maar nog nooit werk van hem gezien. En de retrospectieve expo van Marina Abramović in Londen blies me helemaal omver.’

19.30 uur | ‘Ik ga graag uit eten bij Maru in Elsene, een Koreaans restaurant op de Waterloosesteenweg. De eigenaars zijn intussen vrienden. Gaan we niet voor een avond op restaurant, dan spreek ik thuis af met vrienden, à l’improviste. Ik hou niet van lange voorbereidingen: liever een simpel telefoontje, iemand die een fles meebrengt, dat soort dingen.’

22 uur | ‘Om de avond af te sluiten, trek ik naar Calmos, een bar in Sint-Gillis gespecialiseerd in natuurwijnen. Een vriend van me heeft onlangs ook een bar in Antwerpen geopend: Ruby, in de Karel Rogierstraat. Ook daar kom ik graag.’