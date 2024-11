Gregoir Group-CEO Hervé Gregoir lanceert nieuwe lifestylebrand, Rêve by Gregoir

7.05 uur | ‘Ik stal mijn aankopen uit. Gisteren had ik in de team-WhatsApp al aangekondigd dat ik het ontbijt zou verzorgen. Onlangs grapte iemand dat het geheim van Gregoirs succes weleens in de zoetigheid zou kunnen zitten – daar zit vast een kern van waarheid in. (lacht) Het is mijn manier om te laten zien hoezeer ik hen en hun werk waardeer. En omdat ik op weekdagen meestal alleen ontbijt in mijn kantoor op het kasteel, geniet ik er extra van om dit nu samen te doen.’

10.30 uur | ‘Aangekomen in het kasteel ben ik klaar om mijn zesde en laatste werkdag van de week aan te vatten. Nu de renovaties bijna zijn afgerond, help ik vandaag met het finetunen van de laatste details.’

Lees meer Handtassenontwerpster Mieke Dierckx lanceert accessoirecollectie voor honden

12 uur | ‘Zoals elke zaterdagmiddag loop ik met een zak broodjes van Slagerij Herremans in Wemmel de showroom in Jette binnen. Samen met de verkopers eet ik hier in de koffiebar.’

‘Mijn oudste zoon, Yannick, heeft hier mijn functie van operationeel directeur overgenomen. Omdat hij mij alleen op zaterdag in de garage en showroom ziet, blijf ik wat langer hangen. Dylan, mijn jongste zoon, is hier verantwoordelijk voor de motorfietsen. Hij vertelt me dat er eentje moet worden weggebracht. Dat doe ik met plezier, na een paar praatjes met verkopers, mecaniciens en klanten die wachten op het onderhoud van hun bike.’

15 uur | ‘Ik parkeer opnieuw langs de oprijlaan van het kasteel. Zaterdag is mijn “vrije werkdag”, waarop ik de achterstand wegwerk die ik doorheen de week oploop. Maar het is ook een moment om tot rust te komen. Op mijn planning: mails bijwerken, facturen goedkeuren, en persoonlijke berichten sturen naar vipklanten. Zo begin ik maandag zo goed mogelijk voorbereid aan de nieuwe werkweek.’

17.30 uur | ‘Ik trek de deur van het kasteel achter me dicht en laat het werk bewust achter. Alleen zo haal ik het maximale uit mijn vrije tijd.’