Muzikant Smahlo | ‘In de kerk heb ik mijn stem ontdekt’

13 uur | ‘Na een frisse douche ga ik langs bij Magic King, een winkel met CBD-producten die eigendom is van Mateo, mijn manager. We hebben elkaar als tieners ontmoet tijdens het basketballen. Altijd fijn om wat bij te praten.’

15 uur | ‘Ik trek naar de studio van vrienden om er te musiceren. De meeste maten zijn met muziek bezig, da’s top. Soms doen we iets samen, soms luister ik gewoon een beetje, terwijl een van ons aan het deejayen is. Heel à l’aise allemaal.’

17 uur | ‘Ik ga graag naar kunst kijken. Het AfricaMuseum in Tervuren is prachtig, maar ik ga net zo goed naar een expo van een vriend op de Kleine Zavel. Carl ‘Cash’ Knight, bijvoorbeeld, is een Brusselse multidisciplinair kunstenaar die toffe dingen maakt, ook commerciële. Hij heeft bijvoorbeeld een project voor voetbalclub Anderlecht gedaan.’

19 uur | ‘Af en toe ga ik een glas drinken in het centrum van Brussel. Mijn favoriete plek is La Pièce. Dat café ligt vlak bij de McDonald’s, handig als ik een hongertje krijg. (lacht) Ook naar de bars op het Sint-Goriksplein trek ik graag. Maar het liefst hang ik gewoon rond bij vrienden thuis. Er heerst altijd un bon esprit. We zetten muziek op en lachen en dansen samen. Heel chill.’

23.15 uur | ‘Tijd voor het diner. Soms is dat gewoon een portie rijst met een lekkere saus die mijn moeder klaarmaakt. Maar het kan net zo goed heel Belgisch zijn: steak met frieten. Of vis met gefrituurde bananen, rijst en pondu (een romig gerecht op basis van cassavebladeren, n.v.d.r.). Al is mijn favoriet toch ‘poulet à la moine’, met arachidesaus en rijst, dat in heel Afrika wordt bereid. Men vraagt me vaak waarom ik zo ‘massief’ ben. Wel, ik eet doorgaans maar één keer per dag, maar altijd ‘s avonds laat, waardoor ik de kilo’s er niet meer af kan werken.’

23.45 uur | ‘Ik ga zelden naar clubs, dus echt laat wordt het op zaterdag nooit. Ik wil op zondag niet te laat opstaan om op tijd naar de kerk te kunnen vertrekken. Ik ga er altijd met mijn moeder naartoe, dat vinden we fijn.’

‘Ze nam me als kind al mee en al was het toen nog van moeten, in de kerk heb ik mijn stem ontdekt en heb ik leren zingen in groep. Dat vormde de basis voor alles wat nog zou komen.’

‘Ik hou ervan om te lezen in bed tot ik in slaap val. Vaak is dat de bijbel. Religie is erg belangrijk voor mij, ja. Om een zinvol leven te leiden, moet er evenwicht zijn en daar zorgt mijn geloof voor. Of je nu arm of rijk bent, het draait uiteindelijk allemaal om het innerlijke.’