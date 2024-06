‘Nonkels’-acteur Rik Verheye over Knokse vooroordelen | 'Lang gezegd dat ik van Brugge was'

7.30 uur | ‘Eerst screen ik nog even de tegenstander van die dag en dan is het tijd voor een wandeling, want ik wil absoluut de zee zien. Daarna koop ik een krant en een koffietje in de lokale dagbladhandel. Ik ken altijd wel mensen die er binnenstappen. De ene wil Euro­millions winnen, de andere komt sigaretten kopen… Ik heb veel sociaal contact nodig en hou van de volkse sfeer. Nadien installeer ik me op een bankje met zicht op de zee. Vaak sla ik dan een praatje met een passant. Er is veel eenzaamheid hier aan zee.’

9 uur | ‘Ik beantwoord mijn mails, dingen die zijn blijven liggen. Ook breng ik mijn facturen in orde, tot mijn lief wakker is.’

9.30 uur | ‘We ontbijten thuis, in tegenstelling tot zondag. Op die dag wil ik lekker burgerlijk zijn. We eten yoghurt, skyr of kefir met granola, frambozen, blauwe bessen en aardbeien die ik pimp met honing. Ik drink er iets te veel koffie bij.’

10 uur | ‘Ik lees de kranten, ook digitaal. Ik ben een nieuwsaddict en wil met alles mee zijn.’

11 uur | ‘Training op mijn roeitoestel of ik ga een eindje lopen langs het strand. Dat ontspant me.’

12.15 uur | ‘We lunchen thuis: burrata met kerstomaatjes, komkommertjes en avocado. Het mag gezond zijn, ja. Kwestie van de drukke, niet altijd even gezonde werkweek te compenseren.’

13 uur | ‘Tijd voor familiebezoek. Daarna rijd ik tijdens het voetbalseizoen naar Hasselt. Als het echt druk is, laat ik me brengen. Ik gebruik daarvoor Get Driven, een zeer handige app. Ik heb een vaste chauffeur die me brengt, een student die zo op plekken komt waar hij anders nooit zou raken. Maar ik rijd ook graag zelf. Dat geeft me inspiratie. Vaak stop ik dan twee keer in een tankstation om ideeën te noteren.’

16 uur | ‘Aankomst in Hasselt. Ik maak een babbeltje met onze spelers en probeer een goede huisvader te zijn. Ik doe ook graag even mijn ronde bij de vrijwilligers om te checken of alles vlot verloopt.’

18 uur | ‘Voor de match begint, is er een vipdiner waar ik met iedereen een praatje maak. Tussen de gangen door ontsnap ik uit de drukte. Dat is mijn manier om met stress om te gaan.’

20 uur | ‘De match begint. Dat is, echt waar, negentig minuten afzien.’

22 uur | ‘We praten na, drinken nog een glaasje en zo wordt het al snel laat. Toch wil ik daarna terug naar Knokke – ook mijn lief is trouwens van de zee. De lokroep van de kust is raar: ‘mer’ verschilt maar één letter met ‘mère’, zoals Arno opmerkte. Het is oerkracht, rust, veiligheid. Ik heb daar veel nood aan, zeker nu de serie ‘Nonkels’ zo hard leeft onder de mensen.’