Tuinontwerper Jeroen Provoost | ‘Op mijn dakterras staan 700 soorten planten’

7.45 uur – ‘Op mijn tuinterras maak ik een toertje langs de planten. Ik eet een abbracci, een Italiaans koekje, en geniet van een zelfgemaakte flat white. Bij de zoektocht naar een woning was een dakterras een must. Ik heb mijn micro-oase op zes hoog, met meer dan zevenhonderd soorten planten waarmee ik volop kan experimenteren. Mijn terras geeft me meer return dan ik er moet insteken. Het hoogste goed? Op een zwoele zomeravond de planten water geven.’

9.30 uur – ‘Ik spring de fiets op voor een tocht langs mijn favoriete speciaalzaken in het centrum van Brussel. Als kaasfan trek ik naar Fromagerie Catherine in de Zuidstraat, daar voel ik me instant thuis. Daarna fiets ik naar Noordzee, voor een stukje zwaardvis, en ten slotte naar Mok Coffee.’

12 uur – ‘Tijd voor een uitgebreide lunch thuis. Mijn lief kan met weinig ingrediënten iets heel lekkers op tafel toveren. Dat is voor mij zaterdag. Ik pers vruchtensap, daar heb ik in de week geen tijd voor.’

14 uur – ‘Ik zoek graag het groen op: Brussel biedt wat dat betreft veel verscheidenheid. Het Tenboschpark in Elsene, bijvoorbeeld, heeft een grote diversiteit aan planten. Of ik ga naar de Guinguettes, tuinpaviljoentjes ontworpen door Piovenefabi waar je iets kunt eten en drinken. Al fiets ik evengoed richting Pajottenland. Langs het kanaal in Anderlecht heb ik de tuin ontworpen van Brussels Beer Project, ook die vormt geregeld mijn eindbestemming.’

17 uur – ‘Zaterdag is een dag voor vrienden. Idealiter doen we een apero op ons terras, waarna we samen koken. Vanavond wordt het zwaardvis met kapperkruiden die we van onze reizen hebben meegebracht. Vrienden vragen me weleens raad voor hun tuin. Dat mag best: over planten praten is geen opgave.’

22 uur – ‘Ik heb het geluk dat veel vrienden gepassioneerd bezig zijn met muziek. Enkelen organiseerden zopas nog het Horst Arts and Music Festival: op hen kan ik vertrouwen voor een goeie deejayset. Maar omdat ik mijn zondagochtend niet graag mis, ga ik alleen naar feesten als het écht de moeite is. Vanavond trekken we naar Decoratelier in Sint-Jans-Molenbeek.’