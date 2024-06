Zijn collectie REantwerp maakte deze modeontwerper samen met vluchtelingen

‘Zaterdag is vertragingsdag, dan maak ik tijd voor mijn gezin.’ Modeontwerper Tim Van Steenbergen (46) deed de afgelopen twintig jaar modepresentaties en -shows, ontwierp kostuums voor theater en opera, en nu is er al even REantwerp, zijn collectie gemaakt samen met vluchtelingen. Heeft hij al die verschillende projecten nodig? ‘Het is de eagerness of life, denk ik. REantwerp is een heel persoonlijk project: ik vroeg me af of ik nog twintig jaar mode wilde maken om groei neer te zetten. Of wilde ik écht iets betekenen voor de mensen? Door voor de opera te werken, voelde ik me erg verbonden met de mensen die de kostuums creëerden. Daardoor is dit idee ontstaan. Door kleding te maken, veranderen we het leven van mensen. Het is creatief én sociaal relevant; dat had ik nodig. Dat ik vijf jaar geleden vader ben geworden, heeft daar een rol in gespeeld. Dan stel je je toch de vraag wat je wil achterlaten.’