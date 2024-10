Ontdek de favoriete hotspots van dj Blck Mamba in Brussel en Gent

De zaterdag van de Brusselse dj Blck Mamba: brunchen alsof het een olympische discipline is, heerlijk saai fietsen langs het kanaal, en een welgemeende ‘elf op tien’ voor het eten.

Blck Mamba's 3 weekendtips Bio Brusselse dj.

Wil een nieuwe vibe aan het nachtleven geven.

Eerste ep: ‘Fragments’. 1 | For All The Good Things And Everything In Between Advertentie ‘Een prachtige expo van fotograaf Nathan Mbouebe in Hangar.’ | Adres | Kasteleinsplein 18, 1050 Brussel

| Website | hangar.art 2 | Welcome To The Club: The Life And Lessons Of A Black Woman DJ ‘Autobiografie van DJ Paulette, een queer, zwarte vrouw uit Manchester in de wereld van de house- en dancemuziek.’ Uitgeverij | Manchester University Press 3 | Wintercircus ‘Democrazy organiseert daar op 5 oktober een concertavond met Machinedrum en Marta Da’ro.’ | Adres | Lammerstraat 13, 9000 Gent

| Website | wintercircus.be

Gevraagd naar het genre dat ze tijdens haar dj-sets speelt, kiest Blck Mamba haar woorden zorgvuldig: ‘Ik draai club­muziek van over de hele wereld.’ Noteer: géén wereldmuziek. ‘Ik snap de verwarring, maar dit is totaal anders. Het zijn genres als amapiano, kuduro en baile-funk, Baltimore-club en Jersey-club.’ Voor wie het nog niet wist: er is ook een nachtleven naast house, techno en trance. ‘Ik hou van muziek waarop je écht moet dansen, waarbij alleen wat links-rechts stappen met een handje in de lucht niet genoeg is.’

Hoe groot het patchwork van inspiratie is van Blck Mamba – echte naam: Noonah Eze – wordt vanaf 5 oktober duidelijk op ‘Fragments’, haar eerste ep. En het vertaalt zich ook in haar toekomstplannen. ‘Ik vertrek voor zes maanden op een ‘Global South Trip’: Dominicaanse Republiek, Jamaica, Mexico en Zuid-Afrika. Om zelf muziek te maken, inspiratie op te doen en mensen te ontmoeten.’ Niet per se om te draaien dus. Want laat dat de paradox van het dj-bestaan zijn: terwijl iedereen zich de ziel uit het lijf danst, zijn zij aan het werk. Een vrij weekend is daardoor extra kostbaar: ‘Dan probeer ik zoveel mogelijk af te spreken met vrienden en familie. Op hun ritme. Wat doen jullie? Ik ga mee.’

Dj Blck Mamba: ‘Ik hou van muziek waarop je écht moet dansen, waarbij alleen wat links-rechts stappen met een handje in de lucht niet genoeg is.’ © Alexander D'Hiet

10.30 uur | ‘Ongeacht hoe laat ik de avond ervoor heb gewerkt, sta ik meestal rond hetzelfde uur op. Als ik in het buitenland draai en op hotel logeer, pik ik zeker het ontbijt mee voordat de keuken om 11 uur sluit.’

12 uur | ‘Ik ben een echte bruncher, zo kan ik de dag door tot het avondeten. Een omeletje hier, een tomaat-mozzarellaatje daar, en brood van bij Charli in Brussel. Als er nog een amandelcroissant in de toonbank ligt, weet ik: this is going to be a good day.’