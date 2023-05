Psychotherapeut én bierbrouwer Daniella Provost | ‘Ik hou van hardcore punk’

10.30 uur | ‘Ik ga aan de laptop zitten en doe wat administratie voor mijn praktijk. Ik verzorg ook het grafisch ontwerp voor de website van L’Arogante.’

13.30 uur | ‘Dit is het moment om bij te leren. De podcasts van The Brewing Network en BrewSmith zijn uitstekend. Soms wel vrij technisch, bijvoorbeeld over de effecten van en de interacties tussen de hopsoorten.’

15.30 uur | ‘Ik heb nood aan een stukje chocolade. Dat is een kleine verslaving waarvan ik nog niet heb proberen af te kicken.’

16 uur | ‘Tijd om mijn planten te verzorgen. Vol staat het huis niet, ik probeer het in bedwang te houden. Maar het zijn er wel genoeg. Als student was ik er al mee bezig. Ooit hadden we in de tuin een hopplant. Die heeft het begeven. Ze zijn iets delicater dan de binnenplanten.’

18 uur | ‘Met de jaren ontdoe ik me steeds beter van ballast. Van wat ik niet belangrijk vind, van verplichtingen, van sommige mensen… Het leven is kort. Maar de tijdens corona geofficialiseerde apero bij ons thuis blijft wel essentieel. Geconcentreerd proeven en onze experimentele thuisbrouwsels vergelijken. Hetzelfde bier met verschillende gisten, bijvoorbeeld. Met de kleine installatie in onze garage brouwen we twintig liter per keer, voor eigen consumptie en om te delen. Soms komen er vrienden en ontvouwen er zich geanimeerde gesprekken.’

Daniella Provost: ‘Mijn lievelingsmuziek is de hardcore punk van Sick Of It All, Madball of Pro-Pain. Zeer energizing!’ © Eva Beeusaert

20.00 uur | ‘Daarna moeten we uiteraard eten. Buitenshuis gebeurt dat altijd te voet of met de fiets. En vaak kiezen we voor de Thaise keuken. Jarenlang gingen we naar Sala Thai in Gent, dat intussen helaas gesloten is. Nu hebben we een nieuwe parel ontdekt: Phaya Thai. Daar smaakt het eten min of meer zoals in Thailand, waar we dolgraag naartoe gaan. Thuis zorgt Leslie gelukkig voor gevarieerde en verse gerechten – ikzelf kan beter brouwen dan koken. Zijn groene curry is heel lekker. Of tom kha kai, de witte Thaise soep met kokosmelk. Of typisch Belgische kost, zoals spaghetti.’

23 uur | ‘Als we niet uitgaan, kijk ik weleens naar ‘The Wire’, volgens mij de beste serie ooit. Vanavond gaan we naar de Trollekelder, een van de beste biercafés in Gent. Buitenlandse vrienden zijn altijd onder de indruk van de enorme kaart. Als we thuis verder keuvelen, is dat vaak met radio Willy op de achtergrond: ik ben een grote fan. Er wordt niet te veel ‘volgebabbeld’ – daar word ik horendol van, en de muziek is doorgaans helemaal mijn smaak. Ik hou van nieuwe impulsen, maar zat op kot in de jaren 90 en groeide op met The Cure, Depeche Mode en Nick Cave: new wave die me in mijn puberteit heeft geholpen. Ik ga ook graag naar hardcore punkoptredens van Sick Of It All, Madball of Pro-Pain: het extraverte kantje van de introvert die ik ben, én zeer energizing. Sommigen zien er agressie in, terwijl het eigenlijk een vriendelijke, zorgende beweging is.’