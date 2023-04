Sopraan Elise Caluwaerts | ‘In pyjama wandel ik met de hond’

11.30 uur | ‘Even wandelen met de hond. In pyjama, met mijn jas eroverheen. Mijn buren weten het al. Ik heb in New York gewoond, daar doet iedereen dat.’

11.45 uur | ‘Elke ochtend doe ik yoga voor ik mijn telefoon aanzet. Nog even dromen voor de werkelijkheid begint. Vervolgens neem ik een bad. Dat ontspant me, maar bevochtigt ook mijn stem.’

13 uur | ‘Brunchen doe ik het allerliefste in het eetcafeetje Tinsel, hier in Antwerpen. Je vindt er zalige vegetarische gerechten. Ik vind het wel erg om dat te delen, nu al zit het er altijd vol.’

‘Ik ga graag naar karaokebars – in gepaste outfit, dat spreekt.’ Elise Caluwaerts Sopraan

14 uur | ‘Terug thuis bekijk ik mijn partituur. Vervolgens laat ik de teksten in mijn hoofd afspelen zonder te kijken. Vaak zijn het Duitse of Italiaanse teksten, waarvan ik de poëzie precies moet reproduceren. Ik zorg voor zo weinig mogelijk afleiding: ook mijn sociale media gaan on hold. Al hou ik wel van technologie: met modeontwerpster Jasna Rok heb ik het project ‘Opera on Brainwaves’, waarin mijn hersengolven tijdens het concert worden weergegeven.’

15 uur | ‘Ik ben een sensation seeker. Ik hou van skiën en surfen. Mijn pilootopleiding staat even on hold wegens zeer druk, maar straks pik ik ze weer op. Nu vink ik mijn lijstje af: ik stoom mijn jurk en stop ze samen met mijn schoenen, make-up, partituur en juwelen in mijn rolkoffertje.’

16 uur | ‘Ik vertrek naar het concert, meestal met de trein. Ik ben er graag een uur op voorhand. Dan zing ik twee keer tien minuten om wat op te warmen.’

18 uur | ‘Repetitie. En dan: iets kleins eten in de foyer.’

‘Voor ik mijn telefoon aanzet, doe ik yoga. Nog even dromen voor de werkelijkheid begint.’ © Eva Beeusaert

20 uur | ‘Het optreden begint. Ik vind dat nog altijd een wonder: voor je je mond opendoet, is er niets, alleen een stille partituur. Stress is deel van de opwinding én van de prestatie. Maar je moet hem in de hand houden, anders krijgt hij jou in zijn greep. Mijn truc: van stress blijdschap maken, een soort euforie omdat ik dit mág doen.’

22 uur | ‘Het afschminken en omkleden gaan doorgaans gepaard met een zielsgelukkig gevoel. En daarna nog iets drinken met het orkest is een van de allerleukste dingen. Meestal gebeurt dat in de foyer, waar ik ook hoor hoe het publiek het optreden heeft ervaren.’