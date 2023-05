Sopraan Lotte Verstaen | 'Mannen hebben zo hun eigen moves'

10.30 AM

‘Ik lees een magazine of boek. ‘Beautiful World, Where are You’ van Sally Rooney is bijna uit. ‘Life with Picasso’ van Françoise Gilot ligt klaar. Tussendoor speel ik met onze gezinskat, die 17 is en in de sofa ‘woont’.’

‘Tot eind vorig jaar maakte ik deel uit van de operastudio van de Keulse opera. Nu werk ik als freelancer voor De Munt en voor Opera Ballet Vlaanderen en woon ik opnieuw bij mijn ouders in Tielt. Ik kijk uit naar een eigen stek in Brussel of Antwerpen.

Mijn grootste geluk: ‘Het publiek raken met mijn stem. De moeder van zanger Edwin Crossley-Mercer zei dat ze tranen in de ogen kreeg.’

12.30 PM

‘Middageten met de familie is soms verse lasagne, soms pakketten van Delhaize. Het is een stom woord, maar ik ben flexitariër. Ik kook graag, maar thuis is het vooral mijn vader die achter het fornuis staat. Mijn twee jongere zussen zitten op kot. Antje studeert ‘writing for performance’ aan het Lemmensinstituut. We wisselen veel ideeën uit. Kato is modetechnologe en volgt nu een opleiding tot goudsmid. Sinds covid koester ik onze band nog meer. Toen kon ik vanuit Keulen soms maandenlang niet naar huis.’

Favoriete cafés: ‘In Brussel zijn dat Kafei Dansaert en De Markten (foto), in Keulen kan ik Kaffeesaurus tippen.’ © Courtesy of De Markten

2 PM

‘Mijn vrienden leven verspreid over Europa: spontaan afspreken zit er niet in. Als ik repetities heb, ga ik daarna een chai latte drinken. Ook na een voorstelling, als ik onder de adrenaline zit, ga ik graag op café. In Brussel zijn Kafei Dansaert en De Markten favorieten, maar ik ontdek graag nieuwe plekken. In Keulen woonde ik in het ‘Belgisches Viertel’, waar de beste cafés en restaurants zijn. Kaffeesaurus kan ik tippen.’

4 PM

‘Vandaag studeer ik, idealiter twee uur. Ik studeer ook partituren en teksten zonder te zingen. Of ik vergelijk opnames: wat hebben andere artiesten ermee gedaan?’

‘Mijn stem moet in goede vorm zijn. Voor de eerste ronde van de Koningin Elisabethwedstrijd – de 412 zangers uit de voorrondes zijn gereduceerd tot 64 kandidaten – ga ik vaker naar mijn zangcoach. Met mentale stress kan ik terecht bij mijn ouders en zussen.’

Guilty pleasure: ‘Oven baked chips bij de apero.’ © Shutterstock

6 PM

‘Na de apero, met oven baked chips, mijn guilty pleasure, eten we thuis een lichte maaltijd met stokbrood. In Keulen ging ik supervaak uit eten, een grote passie. In de operawereld zijn er veel Zuid-Koreanen, die me meenamen naar Hankki – Fried Korean Chicken: zalig gekruid, met gekonfijte radijs en kimchi. In Brussel ga ik graag naar Wolf, in Luik naar Marghè 2.0.’

8 PM

‘Vaak is zaterdagavond filmavond. Mijn favoriete series nu zijn ‘L’Amica Geniale’ en ‘Normal People’. Ik ga ook graag naar cinema’s als de Sphinx in Gent. Als operazanger moet je ook goed acteren. In Keulen heb ik eens een vogel gespeeld. Dan let ik meer op vogels. En soms moet je als mezzosopraan een man spelen. Ook die hebben zo hun eigen moves.’

Favoriete series: ‘L’Amica Geniale’ en ‘Normal People’ (foto). © RV

11 PM