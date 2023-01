Alpagota-oprichter Gaëtan Gaye: ‘Zodra je je schermen geregeld poetst, besef je hoe degoutant ze zijn’

Met zijn Belgische start-up Alpagota wil Gaëtan Gaye de Aesop van de schermverzorging worden. ‘Voor je het weet, wordt ‘screencare’ een ritueel. Net als je handen wassen. Of ’s morgens je bed opmaken.’

Er zijn zo van die luxeproducten waarvan je niet wist dat je ze nodig had. Tot je ze één keer hebt gebruikt. De Post-Poo Drops van Aesop bijvoorbeeld: deodorant om in je toiletpot te druppelen. Of een iPad: een toestel dat niks anders kan dan een laptop of smartphone, maar toch verkoopt als zot. Behoeftecreatie heet dat. En Alpagota behoort absoluut tot die categorie.

‘Screencare’, noemt de Antwerpse oprichter Gaëtan Gaye (40) zijn productengamma. Skincare voor je computer-, gsm- of iPadschermen dus? ‘Klopt, maar ik denk ook aan dashboards van de nieuwste elektrische wagens, want dat zijn ook allemaal touchscreens tegenwoordig. En ook die zijn in een mum van tijd degoutant’, zegt hij.

‘We kijken gemiddeld zeven uur per dag naar een scherm. Natuurlijk is dat te veel. Maar het is dé manier waarop we tegenwoordig werken, vergaderen, ontspannen, communiceren, gamen en zelfs betalingen doen. Je kunt je ertegen verzetten, maar die evolutie is onomkeerbaar. The future is niet green, maar screen. Als we schermen zo vaak gebruiken, kunnen ze maar beter perfect onderhouden zijn. Vandaar ook ons logo: een gestileerde vingerafdruk.’

Schermvullende weergave ‘Sprayen met alcohol is het slechtste wat je kunt doen op een scherm’, waarschuwt Gaëtan Gaye. ‘Die druppels banen zich een weg door de kleinste gaatjes.’ Zijn Alpagota-producten vermijden dat schermen al te snel de geest geven.

Do not spray

‘Mijn ultieme droom is om Alpagota in de Apple Stores te zien liggen. In hun winkels verkopen ze iPhones van 1.100 euro, maar niks om het scherm mee te poetsen. Onbegrijpelijk’, vindt de Franstalige Antwerpenaar. Fysieke verkooppunten heeft Gaye nog niet. Maar sinds deze week zijn de eerste twee producten van Alpagota wel al te koop op zijn webshop. De screen cleanser (‘eau d’écran’) met oranjebloesemgeur kost vijftig euro, een handgestikt synthetisch poetsdoekje (‘carré de poche’) met artistieke print negentig euro.

Maar wat is er mis met de reguliere schermsprays of vochtige poetsdoekjes die je koopt in de warenhuizen? ‘Die schermreinigers zijn vaak dezelfde als alcoholhoudende raamschoonmaakmiddelen. Sprayen met alcohol is het slechtste wat je kunt doen op een scherm. Die druppels banen zich een weg door de kleinste gaatjes. Zodat je scherm op den duur kapotgaat. Op sommige van die goedkope sprays staat trouwens in kleine letters: ‘Do not spray on your screen’. Dat zegt genoeg, niet?’

Alpagota is geen spray, maar een pipet met schoonmaakvloeistof. ‘Eerst wrijf je met het zijdezachte carré – vijftig procent nylon en vijftig procent polyester – de kleine vuilpartikels van het scherm. Daarna druppel je ‘eau d’écran’ op het carré om verder diep te reinigen. De rest van de dag volstaat het carré als onderhoud.’

‘Voor je het weet, wordt screencare een ritueel. Net als je handen wassen. Of ’s morgens je bed opmaken.’ Gaëtan Gaye

Vitamine en pijnstiller

Alpagota is de eenmans-start-up van Gaye (40), geen onbekende in de Belgische luxewereld. Hij studeerde eerst businessmanagement aan het ICHEC in Brussel en behaalde daarna een MBA luxemerkmarketing aan het Institut Supérieur de Marketing du Luxe (SUP) in Parijs.

Als zoon van een luxehorlogedistributeur kwam hij logischerwijs eerst in de horlogewereld terecht. Meer bepaald bij het Zwitserse uurwerkenmerk Corum, toen in handen van de legendarische Belg Severin Wunderman. ‘Ik wilde per se in Zwitserland werken, omdat ik daar alle aspecten van de horlogewereld van dichtbij kon leren kennen. Hoe maak je zo’n uurwerk? Hoe bouw je zo’n merk op? Hoe doe je de klant begrijpen waarom het zo duur is? Al die aspecten boeiden me. Zeker niet alleen de distributie of verkoop.’

Na Corum kon Gaye in Amsterdam aan de slag bij Jaeger-LeCoultre, een van de tophorlogemerken van de Richemont-groep. ‘Heel boeiend om de lanceringen op de horlogebeurs van Genève te doen, maar ik voelde me er te veel een schakel in een groot geheel’, zegt hij eerlijk. ‘Ik wilde echt een merk van binnenuit opbouwen.’

Dat lukte hem in 2015 een eerste keer bij Ressence, het Belgische luxehorlogemerk van Benoît Mintiens: een industrieel designer, die toen nog als ‘zijprojectje’ een uurwerkenlabel runde. ‘Prachtige horloges van wel 20.000 euro, daar niet van. Maar de folders werden gedrukt bij Hema’, zegt Gaye. ‘Het product stond op punt, qua marketing en sales was er veel voor verbetering vatbaar. Ik heb daar, samen met Benoît, mijn schouders kunnen onder zetten.’

Na zeven jaar bij Ressence deed Gaye waar hij stiekem altijd al van had gedroomd: zelf een merk uit de grond stampen. ‘De naam had ik al lang achter de hand’, zegt hij. ‘Alpagota is een schapensoort uit Noord-Italië. Een verwijzing naar mijn overgrootvader, die in Verviers een textielbedrijf had, gespecialiseerd in wol. Veel mensen dachten dat ik ooit zelf een horlogemerk zou lanceren. Maar ik had zin in iets compleet anders: een nieuw product creëren én aan een hedendaagse behoefte beantwoorden. Ik wilde vitamine én pijnstiller tegelijk zijn.’

Schermvullende weergave

Ritueel

Gaëtan Gaye is nu wel weg uit de horlogewereld, maar het basisidee haalde hij er wel. De kwaliteitscontroleurs bij Jaeger-LeCoultre gebruikten al superzachte poetsdoekjes, ontwikkeld om geen krassen te maken op gevoelig materiaal als goud, platina of glas. ‘Ik kreeg op een dag zo’n doekje mee en gebruikte het sindsdien voor al mijn schermen. Omdat ook vrienden geïnteresseerd raakten, deed ik marktonderzoek. En ik stootte in Japan op een producent die een patent had op zo’n superperformante synthetische stof. Met hem ben ik in zee gegaan’, zegt hij.

‘Revolutionair is Alpagota niet, ik ben tenslotte Steve Jobs niet. Maar het is wel een product waarvan je niet besefte dat je het nodig had. Heb je je scherm al eens bekeken als je een Zoom-vergadering hebt gehad? Zodra je je schermen geregeld poetst, besef je pas hoe degoutant ze zijn. En hoeveel beter je je scherm ziet nadien. Voor je het weet, wordt screencare een ritueel. Net als je handen wassen. Of ’s morgens je bed opmaken.’

Qua positionering en marketing keek Gaye nadrukkelijk naar merken als Aesop, Hermès en Patagonia. Het verklaart meteen ook het prijsniveau van Alpagota. Een flesje handzeep van 35 euro was vijftien jaar geleden ondenkbaar. Maar sinds Aesop (en de vele copycats) is het een statussymbool voor in je (gasten)toilet. ‘Zo’n flesje schreeuwt: ‘I care about you and I care about aesthetics.’ Een product van Alpagota op je bureau doet net hetzelfde’, zegt hij.

Schermvullende weergave

Cyberwelzijn

Gaëtan Gaye is recent veertig geworden. ‘Een moment van bezinning, want dan begin je ineens terug te blikken. Wat heb ik de wereld al gegeven, behalve twee kinderen? En wat zal ik hun later vertellen? Geïnspireerd door het outdoormerk Patagonia wilde ik mijn verantwoordelijkheid nemen voor de planeet. Daarom schenk ik één procent van mijn toekomstige omzet aan de Cybersmile Foundation, een stichting die werkt rond mentaal en digitaal welzijn. Ze doen bijvoorbeeld educatieve projecten rond schermverslaving. Ik wilde iets concreets terugdoen voor de schermwereld waarin we leven.’

De financiering voor Alpagota draagt Gaye voorlopig helemaal zelf. ‘Productontwikkeling, marketing en packaging kosten veel geld. Zeker als je kwaliteit nastreeft en flacons in gerecycleerd glas wil gebruiken’, zegt hij. ‘Een kickstartercampagne wilde ik niet opzetten: dergelijk participatief bedelen bij je community past niet bij een luxemerk, vind ik. Maar na de lancering zal ik wel met enkele investeringsfondsen praten. En ik wil partnerships opzetten met bedrijven. Als Mercedes een nieuwe elektrische wagen in de markt zet, zou ik voor hen bijvoorbeeld een Alpagota x Mercedes-cleanser kunnen ontwikkelen. Ook in de gaming- en veilingwereld zie ik veel potentieel. Maar mijn grootste prioriteit is binnendringen in de techwereld, want daar zijn schermen alomtegenwoordig.’

Luxe als drieluik

Smetvrees heeft Gaye naar eigen zeggen niet. Maar hij houdt zijn spullen toch graag netjes. ‘Luxe is voor mij een drieluik: esthetiek, detaillering en savoir-faire. Van extreme luxe, puur als show-off, hou ik niet. Ik ben aangetrokken tot merken of boetieks die gespecialiseerd zijn in één iets. Alpagota is dat ook. Ik zie veel merken die te snel te veel tegelijk willen zijn. Ik wil graag een voorbeeld nemen aan Hermès: dat deed er 150 jaar over om van een lederen-zadelspecialist te evolueren tot een luxemerk met uurwerken, foulards, parfums en mode. Ook Barbour moest eerst honderd jaar een klassieke Britse jagersjas zijn, tot het plots een hip mode-item kon worden.’

Benieuwd waar Alpagota over honderd jaar zal staan. Of leven we dan allemaal in een metaverse zonder schermen?