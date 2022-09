De zaterdag van wielerkampioene Lotte Kopecky

De zaterdag/sabato van wielerkampioene Lotte Kopecky (26): België-Nederland (en terug), Grey’s Anatomy, een rondje pokeren en op tijd gaan slapen.

‘Tussen twee zaterdagtrainingen in een dutje doen op bed? Heerlijk.’ Morgen, zondag, rijdt Lotte Kopecky het WK tijdrijden in Wollongong, Australië. Volgend weekend volgen de wegraces. 2022 is al een berenjaar geweest voor de Belgische profwielrenster. In augustus veroverde ze goud in een turbulente afvallingskoers op het EK baanwielrennen. Ze is regerend vicewereldkampioene in de discipline. De dag erna voegde ze ook de Europese titel puntenkoers toe, waarin ze wereldkampioene is. Eerder dit jaar won ze de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. Ze werd ook voor de vierde keer op rij Belgisch kampioene tijdrijden. ‘De Ronde acht ik groter dan het EK. De hele winter had ik er conditioneel naartoe gewerkt. Maar ook mentaal moet je net die dag dubbel kunnen afzien.’

Kopecky begon met wielrennen op haar tiende. Vorig academiejaar zette ze haar bacheloropleiding lichamelijke opvoeding stop, omdat ze zich helemaal wil focussen op haar wielercarrière.

Lotte Kopecky Prof sinds 2016

Winnaar Ronde van Vlaanderen 2022

Europees en wereldkampioene puntenkoers

08:00

‘Nu zit ik in Australië. Maar op normale zaterdagen, als ik thuis ben en er geen wedstrijd op het programma staat, sta ik tamelijk vroeg op. Als er wél een wedstrijd is, blijf ik zo lang mogelijk liggen en ontbijt ik zo’n drie uur voor het startschot. Wat ik eet, hangt af van het buffet of het hotel: brood en ei, confituur, rijst... Maar soms is Shara Marche mee, de voedingsspecialiste van Team SD Works. Ze zorgt dan voor pannenkoeken. Ben ik gek op.’

08:45

‘Ik doe stabilisatie- en mobilisatieoefeningen. Vandaag zal ik anderhalf uur losrijden, het liefst op het WK-parcours. Ik plan graag vooruit. Daarin ben ik een beetje autistisch. Inzake opruimen ben ik chaotischer.’

09:00

‘Als er geen wedstrijd is, vertrek ik thuis in Assenede voor de eerste training. Vaak richting Nederland: de wegen zijn er aangenamer. Hoofdplaat, Breskens, en dan via Brugge terug. Soms herkennen mensen mij. Of ik hoor achter mij: “Kopecky!” Een fijn gevoel.’

Schermvullende weergave Morgen, zondag, rijdt Lotte Kopecky het WK tijdrijden in Wollongong, Australië. Volgend weekend volgen de wegraces. Als ze thuis is, gaat ze tussen de trainingen in graag wandelen met de hond. ©Karel Duerinckx

11:00

‘Ik neem een douche en eet wat. Echte rituelen of bijgeloof heb ik niet. Het is wel heerlijk om daarna op bed wat te liggen slapen.’

13:00

‘Ik bekijk een serie waarbij ik niet veel moet nadenken. Recent ‘Grey’s Anatomy’. Er zijn 18 seizoenen: ik ben dus nog even zoet.’

14:30

‘De dingen die me gelukkig maken, zijn mijn vriend Kieran (De Fauw, nvdr.), mijn fiets en mijn hond. Met die laatste ga ik dagelijks wandelen. Ook aan mijn drie katten ben ik gehecht. Met het fietsen ben ik zo opgegroeid dat ik niet echt andere hobby’s heb. Ook mijn dichte vrienden zitten vooral in het wielrennen. Zoals Jeroen Braekevelt, de kinesist die ik leerde kennen bij wielerploeg Lotto Soudal.’

'Een inspirerende quote van Theodore Roosevelt die me raakt, maar die ik niettemin altijd vergeet, is: 'It’s hard to fail, but it’s worse never to have tried to succeed.'' Lotte Kopecky Wielerkampioene

15:30

‘Tijd voor mijn tweede training. Nu rijd ik richting Antwerpen, via Sint-Niklaas en Dendermonde, langs het water. Meestal fiets ik alleen. Kieran is twee jaar mijn coach. Hij ziet me 24/24 en kent me goed. De communicatie verloopt makkelijk en ik beslis veel mee.’

17:30

‘Na wedstrijden volgt meestal een massage, maar ik neem ook overal mijn foamroller van Triggerpoint mee: een ding om zelf mijn benen mee te masseren.’

18:30

‘Als ze mee is op verplaatsing, regelt Shara de lekkerste gerechten. Geen droge rijst, maar pasta, quiches en dessertjes met havermout, fruit en yoghurt. Thuis koken Kieran en ik afwisselend. Meestal vind ik het zonde van de tijd: je bent er een uur mee bezig en na vijf minuten is het op. Ik kook dus zo efficiënt mogelijk. Vaak pasta met kip of zalm en groentjes, of een salade. Het hangt af van de trainingen. En van mijn pluszoontje: hij is zot van kippenworst met puree.’

20:30

‘We spelen een gezelschapsspel. Vaak Jungle Speed, maar ook kaarten of pokeren. Mijn sociale media verzorg ik zelf, al laat ik het soms een week hangen.’

22:15