10 luxehorloges to watch | Van duurzaam tot slimste koop

Montblanc houdt van bergen van meer dan 8000 meter, en heel wat van zijn ambassadeurs beklimmen die pieken in een recordtijd én zonder zuurstof.

De nieuwe collectie is daarop geïnspireerd: in de kast van dit horloge zit geen zuurstof, maar zuivere stikstof. Een concept waarvan het innovatieve aspect op lange termijn zal moeten blijken, maar dat nu al perspectieven opent voor beter presterende mechanismen.

Vanaf 3020 euro.

3 | Het meest speelse: Chanel - Première Robot

Chanel - Première Robot

We wisten al dat Gabrielle – Coco – Chanel niet op haar mond gevallen was. Het merk dat haar naam draagt, schrikt er ook niet voor terug om Coco’s codes met evenveel branie te herinterpreteren.

Na een 2022-model dat de naam Electro meekreeg, biedt het luxehuis uit de rue Cambon in Parijs zijn Première nu aan in een limited edition, waarbij geelgoud en diamanten gecombineerd worden met een voor Chanel typische zwartgelakte wijzerplaat. En met een kast die lijkt op een brutaal robotje.

26.000 euro.

4 | Het meest technische: Artime - ART01

Artime - ART01

Zes horlogemakers met samen meer dan 150 jaar ervaring op de teller besloten zich met het project ‘Artime’ eens te amuseren. Hun doel: de grenzen van kunst en techniek verleggen.

Hun eerste werkstuk is de ART01, een superieure tourbillon met een kast die volledig van saffier is en een gangwerk dat letterlijk in de ruimte hangt. Een zeldzaam object voor de veeleisende verzamelaar. Er komen amper twintig exemplaren op de markt.

235.000 euro.

5 | Het duurzaamste: Chopard - LUC

Chopard - LUC

Vijf jaar geleden besloot Chopards horlogemanufactuur alleen nog gerecycleerde metalen te gebruiken. Een keuze die misschien in strijd lijkt met de codes van de luxe, maar die op veel applaus kan rekenen.

Chopard gebruikt goud dat volledig gerecycleerd is. En in zijn horloges is ook het staal intussen voor 80 procent gerecycleerd, zonder dat de esthetiek of betrouwbaarheid daaronder lijdt.

Het resultaat is een elegant horloge met een fijn gegraveerde zalmkleurige wijzerplaat en een mechanisch gangwerk dat volledig in de eigen manufactuur wordt vervaardigd. De kast heeft een diameter van 36,5 mm.

25.200 euro.

6 | De mooiste duiker: Bell & Ross - BR 03-92 Diver White Bronze

Bell & Ross - BR 03-92 Diver White Bronze

Al zestig jaar komen er constant nieuwe interpretaties van het duikershorloge op de markt. Ook van Bell & Ross, dat dit hoogst eigenzinnig doet: met een vierkante kast – dé esthetische signatuur van het huis.

In zijn nieuwe kleurstelling gaat deze ‘Diver’ voor brons dat doet denken aan het beslag van oude zeilschepen, hier in combinatie met een schuimwitte wijzerplaat. De bezel is uni­directioneel om de tijd onder water op te meten, gegarandeerd tot 30 ATM. Een duikershorloge dat zich ook dagelijks laat dragen.

4800 euro.

7 | Het sporty-chicste voor haar: Vacheron Constantin - Overseas Lady

Vacheron Constantin - Overseas Lady

Een mechanisch sporthorloge maken voor vrouwen is een moeilijke oefening, omdat de smartwatches al veel terrein innemen. Vacheron Constantin ging de uitdaging aan.

De diameter van dit sportieve horloge, in een roségouden versie met drie wijzers en datum, werd gereduceerd tot 34,5 millimeter. Het horloge behoudt niet alleen zijn krachtige uitstraling, het krijgt ook nog eens subtiliteit en bijzonderheid als extra’s.

Prijs op aanvraag.

8 | Het vrouwelijkste: Cartier - Baignoire

Cartier - Baignoire

Cartier slaagt er als geen ander in om alledaagse objecten te verheffen tot kunstvoorwerpen. Dat blijkt nog maar eens uit de nieuwe versie van het Baignoire-horloge (jawel, in de typische vorm van een badkuip).

Die Baignoire werd in 1912 gelanceerd en is nu voor het eerst verkrijgbaar in een XS-formaat met een ‘bangle’-armband: elegant én relaxed. Om maar te zeggen: de horlogebracelet is helemaal back.

10.600 euro.

9 | De slimste koop: Tudor - Black Bay

Tudor - Black Bay

Tudor, lid van de Rolex-familie, blijft scoren met zijn Black Bay. Dat horloge is immers een van de beste deuren om toegang te krijgen tot de wereld van de mechanische horlogerie.

Het design is licht vintage en uiterst verzorgd. Het gangwerk is in eigen huis gemaakt en staat garant voor vele jaren van precisie en betrouwbaarheid. Sowieso vijf jaar garantie.

4300 euro.

10 | De mooiste vintage: TAG Heuer - Carrera

TAG Heuer - Carrera

TAG Heuer viert de zestigste verjaardag van zijn Carrera. Doet het dat met een nieuw model of met een nieuwe interpretatie?

Moeilijk te zeggen, want beide zijn in evenwicht. We zien de mythische tricompax-chrono met drie tellers, de zwarte en witte wijzerplaat voor een perfecte leesbaarheid, het geperforeerde horlogebandje dat typisch was voor de autoracers van weleer, een datum op 12 uur en een teller op 6 uur. Het gangwerk heeft een reserve van 80 uur. Een toekomstig collector’s item.