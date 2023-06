6 horlogemodellen die altijd hun waarde zullen behouden

Jaeger-LeCoultre – Reverso. © Oliver Currat

De nieuwste ‘Reverso’-modellen zijn nog altijd trouw aan dat vooroorlogse concept, al werd het formaat van het horloge wel aangepast aan de huidige smaak. Voorts op het specificatielijstje: een verfijnde wijzerplaat in een intens zwart, waardoor de minuten (die het patroon hebben van een ‘spoorweg’) uitzonderlijk goed zichtbaar zijn, met de hand aangebrachte indexen, twee zeer spits toelopende wijzers en een kleine secondewijzer boven zes uur.

Met twee knappe opties: een armband van de Argentijnse lederbewerker Casa Fagliano, en de mogelijkheid om de achterkant van de wijzerplaat te versieren met een gravure naar keuze.

| Prijs | 24.600 euro

| Website | jaeger-lecoultre.com

3 | Patek Philippe – Calatrava Travel Time

Tijdreizen met een gouden randje

Patek Philippe hoef je aan de diehard horlogefans niet voor te stellen. Het merk staat bekend om zijn tijdloze elegantie, dankzij het ‘Calatrava’-model uit 1932. Meer dan negentig jaar later is het nog altijd in ‘ontwikkeling’, en dan spreken we niet over gratuite modelupdates. Neen, elke nieuwe versie brengt wel degelijk iets nieuws, en het jongste model, de 5224R, vormt daarop geen uitzondering.

Patek Philippe – Calatrava Travel Time.

Deze ‘Calatrava Travel Time’ heeft een tweede centrale uurwijzer, waarop een tweede tijdzone kan worden weergegeven. Maar dat is niet de belangrijkste nieuwigheid, wél dat de uren gekalibreerd zijn over 24 uur, op een leesbare en verfijnde wijzerplaat in een gouden kast van 42 millimeter dik.

| Prijs | 56.900 euro

| Website | patek.com

4 | Cartier – Santos

‘s Werelds eerste pilotenhorloge

Luchtvaartpionier Alberto Santos-Dumont had er mooi genoeg van in 1904: hoe onhandig was het toch om telkens zijn zakhorloge te moeten tevoorschijn halen als hij achter de stuurknuppel zat. Dus vroeg hij aan zijn goeie vriend Louis Joseph Cartier, de kleinzoon van de oprichter van het Franse luxehuis, of die daar geen oplossing voor kon bedenken.

Cartier – Santos. © Antoine Pividori | Cartier

Het ‘Santos’-model werd legendarisch, en wordt tot op vandaag gefabriceerd. Het skelethorloge mag er dan al zeer hedendaags uitzien, de luchtvaartlink is nooit verloren gegaan, dankzij een oscillerend gewicht dat de vorm meekreeg van Santos’ vliegtuig, de ‘Demoiselle’. Een horloge dus met een gedurfde en eigentijdse esthetiek, maar doordrenkt van geschiedenis en aangedreven door een echt manufactuurkaliber.

| Prijs | 44.700 euro

| Website | cartier.com

5 | Frederique Constant – Classics Tourbillon Manufacture

Klassieker van een ‘jonkie’

In het rijtje met horlogefabrikanten is Frederique Constant uit Genève het jonkie. Het slechts 35 jaar oude merk zet volop in op verfijnde ‘Swiss made luxury’. Als we één stuk van deze fabrikant zouden moeten kiezen, dan de ‘Classics Tourbillon Manufacture’.

Frederique Constant – Classics Tourbillon Manufacture.

Alle termen zijn hier belangrijk. ‘Classics’, omdat de kast getuigt van traditioneel vakmanschap, in goud, met een diameter van 39 millimeter. ‘Tourbillon’, omdat deze gelimiteerde serie een eerbetoon is aan deze complicatie. En ‘Manufacture’, want het stuk is volledig ontworpen en geassembleerd in de ateliers van Frederique Constant in Genève.

| Prijs | 29.995 euro

| Website | frederiqueconstant.com

6 | Breitling – Premier

Twee werelden in één horloge

Kun je tegelijk sportief en elegant zijn? Vandaag lijkt het antwoord voor de hand te liggen. Er bestaat zelfs een term voor: ‘sport-chic’. Maar tachtig jaar geleden was het allesbehalve een makkie om die twee werelden in één horloge te combineren.

Breitling – Premier.

Een van de eerste merken die dat probeerden, was Breitling, in de jaren 40. De specialist in chronografen stelde toen de ‘Premier’ voor: de eerste chronograaf die je ook om je pols in de stad kon dragen.

De horlogemaker heeft het model nu opnieuw uitgebracht. Het combineert zijn originele elegantie met robuustheid en hedendaagse precisie, dankzij de legendarische bicompax-chronograaf (twee tellers) en een datumvenster op zes uur.