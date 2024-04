6 nieuwe luxehorloges to watch

Dit jaar combineert het horloge een handmatig opwindbare chronograaf met complicaties zoals maanfase en dag/nacht, een flyback-secondewijzer op 6 uur (een volledige omwenteling in een seconde, waardoor 1/6 van een seconde kan worden gemeten), en twee gangreserve-indicatoren (aan beide zijden van de flyback). Een technisch hoogstandje voor ervaren verzamelaars, beschikbaar in roségoud of platina.

3 Tag Heuer Monaco Rattrapante | Split second

Voor het eerst in zijn geschiedenis krijgt de Tag Heuer Monaco een split-second chronograaf.

Tag Heuer uit La Chaux-de-Fonds voegt een vleugje ‘haute horlogerie’ toe aan zijn iconische Monaco. Voor het eerst in zijn geschiedenis krijgt het model uit 1969 een split-second chronograaf. Een delicate complicatie, herkenbaar aan de twee centrale secondewijzers, die het mogelijk maakt opeenvolgende tijden te meten die allemaal tegelijk beginnen maar één voor één eindigen – van loopwedstrijden tot autoraces.

De sculpturale behuizing is volledig van saffier, een kenmerkend element van dit model. Het aandrijfmechanisme is – opnieuw een primeur voor Tag Heuer – van titanium en weegt slechts 30 gram. Alle afwerkingen (polijsten, satijnlook) worden met de hand gedaan. Een ultra-exclusieve chronograaf voor een selecte groep verzamelaars, reken op 300.000 euro.

4 Hermès Cut | Kiezelsteen

Hermès’ nieuwste creatie, de Cut, is niet helemaal rond, maar ook niet helemaal vierkant: een zachte, gedurfde horlogesculptuur. © JVA Studios

Hermès’ kernactiviteit ligt ver verwijderd van de horlogerie: historisch gezien was Hermès een zadelmaker. Nog steeds in handen van zijn oprichtersfamilie, ontwikkelt het luxebedrijf al 45 jaar zijn eigen horloges in Zwitserland, zonder zich te laten beperken door de traditionele horlogeriecodes.

De nieuwste creatie, de Cut, is daar een mooi voorbeeld van: het horloge is niet helemaal rond, maar ook niet helemaal vierkant. Het combineert vormen en volumes in een zachte geometrie die doet denken aan een kiezelsteen met scherpe randen. Een zachte, gedurfde horlogesculptuur voor hem en haar, met een kleurrijk rubberen bandje, een kroon op 2 uur, en een sierlijk lettertype.

5 Chopard L.U.C. XPS Forest Green | Groene elegantie

De behuizing van de Chopard L.U.C. XPS Forest Green is gemaakt van Lucent Steel, staal dat voor minstens 80 procent is gerecycleerd.

Dit is een horloge voor estheten, hét doelpubliek van Chopard. De nieuwe L.U.C. XPS (het eerste deel van de afkorting staat voor Louis-Ulysse Chopard) is verkrijgbaar met een wijzerplaat in intens groen, een knipoog naar het ecologische karakter van het horloge. De behuizing is gemaakt van Lucent Steel, staal dat voor minstens 80 procent is gerecycleerd. Niet verwonderlijk, gezien Chopard meer dan tien jaar geleden ook al pionierde met het gebruik van verantwoord goud.

De L.U.C. XPS Forest Green is een ware les in horlogerie-elegantie: een diameter van 40 mm, COSC-gecertificeerd manufacture-aandrijfmechanisme (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres), een zonnestraalmotief op de wijzerplaat, een ‘sector dial’-minutenwijzerplaat met een subtiele vintage uitstraling, en drie wijzers met een eigentijdse geometrie.

6 Chanel J12 Atelier Couture Automate | Couturestuk

Op verzoek kan het figuurtje op Chanels J12 Atelier Couture Automate vijf verschillende animaties tonen.

Het luxehuis uit de rue Cambon in Parijs brengt dit jaar een bijzonder eerbetoon aan Gabrielle Chanel: het J12-horloge werd voor de gelegenheid uitgerust met een nieuw manufactuurkaliber, de Calibre 6. Het gaat om een automatisch kaliber, een primeur voor Chanel. Op verzoek kan het figuurtje op het horloge vijf verschillende animaties tonen. Niet alleen verfrissend, maar ook zeer technisch.