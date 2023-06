7 waterdichte horloges, waaronder de keuze van James Bond

Bezel in keramisch composietmateriaal, lichtgevende wijzers, ‘Rolex Superlative Chronometer’-aandrijfmechanisme, waterdicht tot op driehonderd meter diepte en, als klap op de vuurpijl, een waarde die maar blijft stijgen. Een waterdichte investering, dus.

| Prijs | Vanaf 9.050 euro

| Website | rolex.com

Rolex Submariner

3 | TAG Heuer Aquaracer

Het comebackmodel

In 2018 maakt Frédéric Arnault zijn entree bij TAG Heuer. Twee jaar later is hij al voorzitter en chief executive officer. Een van de eerste dingen op het to-dolijstje van de nog maar 28-jarige Arnault: de ‘Aquaracer’, het duikhorloge van het huis, nieuw leven inblazen.

Met zijn uitgesneden zijkanten en wijzerplaat met horizontale lijnen oogt deze Aquaracer supersportief. De bezel heeft een 24 uurschaal in twee kleuren: handig als je de tijd in een tweede tijdzone wil aflezen. Waterdicht tot op driehonderd meter.

| Prijs | 3.600 euro

| Website | tagheuer.com

TAG Heuer Aquaracer

4 | Jaeger-LeCoultre Polaris Date

De buitenstaander

Jaeger-LeCoultre associeer je niet meteen met duikhorloges. Toch zit er in de collectie een discreet, maar efficiënt model: de ‘Polaris Date’ is waterdicht tot op tweehonderd meter diepte en heeft een heerlijke vintage look.

Het horloge is geïnspireerd op de ‘Memovox Polaris’ uit 1968. Het heeft twee kronen op de rechterflank: met de bovenste kun je de duiktijdschaal veranderen, met de onderste stel je tijd en datum in. Zijn kakigroene kleurstelling, zijn gangreserve van zeventig uur en zijn kast van 42 millimeter maken van hem een elegante onderwateravonturier.

| Prijs | 11.400 euro

| Website | jaeger-lecoultre.com

Jaeger-LeCoultre Polaris Date © IMAGIE

5 | Longines HydroConquest

De elegantie zelve

Financieel kopje-onder gaan voor een duikhorloge? Dat hoeft niet, vindt Longines. De horlogemaker die sinds 1832 in het Zwitserse Saint-Imier is gevestigd, heeft in 2007 een van zijn meest iconische modellen, de ‘HydroConquest’, opnieuw uitgebracht. Een uitgesproken hedendaags, mannelijk en technisch duikershorloge.

Met een royale diameter van 43 millimeter heeft het horloge kracht en elegantie te over. Het aandrijfmechanisme heeft een autonomie van 72 uur, genoeg dus om het weekend comfortabel (al dan niet onder water) door te brengen.

In zijn nieuwe kleurstelling (zwart-goud) oogt de ‘HydroConquest’ sportief-chic. En dat voor een prijs die aan de oppervlakte blijft.

| Prijs | 2.150 euro

| Website | longines.com

Longines HydroConquest

6 | Blancpain Fifty Fathoms

De wegbereider

Fifty Fathoms! Vijftig vademen in het Nederlands, of omgerekend 91,44 meter. In 1953 had de Franse marine een polshorloge nodig dat het zo diep kon uitzingen. Het Zwitserse Blancpain rea­geerde met de ‘Fifty Fathoms’ en legde meteen de basis voor wat een duikhorloge moet zijn: waterdicht, met een beveiligde kroon, een automatisch aandrijfmechanisme, een contrasterende, donkere wijzerplaat met lichtgevende wijzers, een unidirectionele bezel en antimagnetische bescherming.

Speciaal voor de zeventigste verjaardag van dit model brengt Blancpain een zeer beperkte jubileumeditie uit. Gelukkig blijft ook de ‘gewone’ ‘Bathyscaaf’-versie beschikbaar, nu in titanium.

| Prijs | 11.250 euro

| Website | blancpain.com

Blancpain Fifty Fathoms

7 | Doxa Sub 200 Professional

De professional

Doxa is een honderd procent onafhankelijke horlogemaker, weinig bekend, gespecialiseerd in duikhorloges, zozeer zelfs dat het alleen maar dat doet! Zijn iconische model ‘Sub’ herken je meteen aan de oranje wijzerplaat, die ook diep onder de waterlijn goed zichtbaar blijft. Een ander kenmerk: de typische ‘rijstkorrel’-armband van Doxa kan een-twee-drie worden verlengd, zodat hij over een duikpak past.

Dit model is ontworpen in de jaren 60, en dat merk je aan het vintage uiterlijk. Maar het blijft een professioneel duikhorloge, gecertificeerd tot tweehonderd meter, met automatisch aandrijfmechanisme. Het is ook verkrijgbaar in een versie die tot driehonderd meter waterdicht is en met een chronograaf. Voor de avonturiers.

| Prijs | 1.090 euro

| Website | doxawatches.com