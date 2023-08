Citytrip Parijs | De nieuwe winkel van Dries Van Noten

Zijn elfde winkel is het wereldwijd, en Parijs is zo de enige stad ter wereld waar Dries Van Noten niet alleen een aparte mannen- en vrouwenboetiek heeft, maar waar hij ook een volledig pand inpalmt met accessoires, juwelen en zijn groeiende collectie parfums en cosmetica.

Toen Dries Van Noten in 2007 een eerste boetiek opende in Parijs, had hij zich in het modedistrict kunnen nestelen, maar de ontwerper koos ervoor om met zijn collectie neer te strijken in het hartje van de artistieke Rive Gauche: tussen de antiquairs, kunstgaleries en boekhandels. Vandaag mag je de Quai Malaquais bijna de ‘Van Notenkade’ noemen: aan dit sfeervolle stukje langs de oever van de Seine, met uitzicht op het Louvre aan de overkant, palmt de Belgische ontwerper drie historische panden in.