Exclusieve veiling ‘Only Watch’ hamert 62 unieke horloges af

De kracht van het charitymodel was evenwel sterker dan de twijfel. Voor de eerste editie, in 2005, zegden 34 merken toe. Elk van hen maakte voor de gelegenheid een uniek horloge, in de kleuren van Only Watch. En van bij de start waren grote namen van de partij: Audemars Piguet, Blancpain, Breguet, Chopard, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Omega en Patek Philippe.

Omdat hij wilde dat de horloges topprijzen zouden halen, deed Pettavino van meet af aan een beroep op zwaargewichten uit de wereld van de horlogeveilingen: eerst Patrizzi & Co., dan Antiquorum, en nu Christie’s.

En kwestie van de interesse van verzamelaars wereldwijd te prikkelen, organiseerde Pettavino van bij de start horlogeroadshows. Hij liet alle veilingstukken eerst de wereld rondreizen, in acht stops. Een indrukwekkende logistieke operatie die Ferrari gratis voor zijn rekening neemt.

Na haltes in Los Angeles, New York, Monaco en Hongkong komen straks nog Bangkok, Singapore en Dubai aan de beurt. Enkele dagen voor de veiling zijn de pronkstukken ook nog te bezichtigen in Genève.

Patek Philippe stunt

Na de paar honderdduizenden euro van het eerste jaar, gingen de opbrengsten en het aantal deelnemers nagenoeg jaar na jaar crescendo. Van 34 merken in 2005 klom de volgende editie naar 35 horlogemakers. De tweede editie klokte af op 2,8 miljoen euro in 2007. En na een terugval in 2009 tot 2,2 miljoen euro kwam er in 2011 plots vaart in: 4,6 miljoen euro, de volgende keer 5 miljoen euro en dan 10 miljoen. Met 2019 als absoluut recordjaar: de inkomsten gingen maal drie en klommen naar 35 miljoen euro. Een astronomisch bedrag dat te danken was aan één horloge.

De ‘Grand Master Chime’ van Patek Philippe was in zijn eentje goed voor 31 miljoen euro. Meteen ook het duurste horloge ooit verkocht tijdens Only Watch. De ‘Grand Master Chime’ is het meest gecompliceerde polshorloge dat de manufactuur ooit heeft gemaakt. Het telt niet minder dan twintig complicaties. De schatters mikten op een verkoopprijs van tweeënhalf à drie miljoen euro. Maar het werd verkocht voor meer dan tien keer dat bedrag. Goed voor bijna negentig procent van de totale opbrengst van de achtste Only Watch-editie. Pettavino kon zijn tranen niet bedwingen toen hij op 12 november 2019 het podium beklom.

Vanaf dat moment werd het horlogehuis uit Genève de hoofdrolspeler van Only Watch. Bij de editie van 2021 was het horloge van Patek Philippe alweer goed voor tien miljoen euro, een derde van de totaalopbrengst.

Andere opmerkelijke verkoop in de voorbije jaren was de ‘Pearly Pink’ van Swatch: het enige kwartsmodel ooit op de veiling. Het werd verkocht voor 4.500 euro, 0,1 procent van de opbrengst van die editie.

Dat je de prijzen niet kunt voorspellen, bewees trouwens Tudor in 2019. Toen werd het discrete lot 44, de eerste keramische ‘Black Bay’, geschat op 5.000 euro. Het horloge wisselde op de veiling van eigenaar voor 350.000 euro, zeventig keer de geschatte waarde.

Four Seasons

Op 5 november gaan er in het Four Seasons Hôtel des Bergues, in Genève, 62 horloges onder de hamer. Een nieuw record in de geschiedenis van Only Watch. In alfabetische volgorde is lot 1 van Andersen Genève en lot 62 van Zenith.

Het ziet er dus naar uit dat Pettavino ook dit jaar het onderzoek naar de dodelijke ziekte weer een fameus duwtje in de rug zal kunnen geven. Zijn motto? ‘Create beauty to do good.’ Schoonheid creëren voor het goede doel.