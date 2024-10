Exit sterontwerper Hedi Slimane bij LVMH-modehuis Celine

'Onder zijn artistieke en creatieve leiding heeft Celine een uitzonderlijke groei doorgemaakt en zichzelf gevestigd als een essentieel Frans modehuis', verklaarde de Franse luxegroep in een persbericht, dat een paar dagen na de gefilmde modeshow van Celine tijdens de Fashion Week in Parijs werd gepubliceerd. Volgens schattingen van analisten groeide de omzet van Celine onder Slimane van een half miljard euro tot ongeveer 2,5 miljard euro per jaar.

Belgische opvolger?

Wie Slimane zal opvolgen is nog onduidelijk. Volgens Fashion United is Pieter Mulier, de creatief directeur van Alaïa, een mogelijke kandidaat. De Belgische ontwerper is een dichte vriend van Raf Simons, en werkte eerder al bij Dior, Calvin Klein en Jil Sander. Maar ook Michael Rider, die een verleden heeft bij Celine en nu creatief directeur is bij Polo Ralph Lauren, is in de running.