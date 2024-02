Hoe kies je een eerste luxehorloge?

Twijfel je bij de aankoop van je eerste exemplaar? Deze vier tips van experts kunnen je helpen bij je beslissing.

In 2009 richtten Françoise Lanoizelet en Emmanuel Hankard Hall of Time op, waarna de boetiek in 2014 een officiële Rolex-retailer werd. © Alexandre Van battel

1 | Bepaal je budget

Begin met het bepalen van je budget. Volgens Wittmann van Prosper ligt dat voor een eerste horloge bij de meeste klanten tussen 200 en 10.000 euro. Dat eerste exemplaar blijkt vaak een cadeau te zijn, van ouders aan hun kind, bijvoorbeeld. ‘Op die manier is het een sleutelmoment in het leven van het kind’, vertelt Wittmann. ‘Het is grappig om te zien dat sommige kinderen zich bij de keuze ervan heel erg laten leiden door hun ouders, terwijl anderen net op hun strepen staan om hun eigen keuze te maken.’

Wittmann herinnert zich een tienerjongen die een extravagant horloge kocht, terwijl hij nochtans zeer verlegen was. ‘Twee jaar later zagen we hem weer: toen droeg hij oorbellen en had hij tatoeages laten zetten. Opmerkelijk dat zijn eerste horloge misschien wel de eerste stap is geweest in de ontdekking van zijn ware identiteit.'

2 | Definieer het gebruik en de functies

Is het horloge bedoeld om elke dag te dragen? Of wil je het alleen voor bepaalde gelegenheden om je pols? Moet het matchen met een pak of met casual outfits? En wil je het kunnen dragen tijdens het sporten? De antwoorden op deze vragen bepalen de stijl en het materiaal van je horloge. ‘Er zijn leren, metalen, stoffen en rubberen bandjes. Zo is een leren bandje eleganter, maar het gebruik ervan is beperkt, omdat het niet bestand is tegen water’, zegt Lanoizelet van Hall Of Time.

Welke functie je nieuwe horloge moet hebben, kies je het best op basis van je persoonlijke smaak en levensstijl. Sommige mensen geven de voorkeur aan wijzerplaten met twee of drie wijzers, terwijl anderen kiezen voor modellen met een goed gevulde wijzerplaat. ‘Iemands eerste horloge is meestal klassiek, met drie wijzers, de datum en eventueel een stopwatch’, zegt Wittmann van Prosper.

Meestal siert een horloge jarenlang dezelfde pols. Hier: drie TAG Heuer-modellen. © Daniel Schweizer / Figarophoto

3 | Kies een merk

Ga je voor een iconisch en tijdloos horloge, zoals de modellen van Cartier of de ‘Speedmaster’ van Omega? Of voluit voor een nichemerk? ‘Het gebeurt maar heel af en toe dat mensen als eerste horloge een exemplaar van een nichemerk aanschaffen’, horen we bij Prosper.

De familie van Brice Wittmann is al zes generaties lang actief in de horlogerie. ‘Ik maakte mijn huiswerk altijd na schooltijd in de winkel’, lacht hij. Hij merkt dat een eerste horloge aanschaffen vandaag anders verloopt dan pakweg vijftien jaar geleden: ‘Nieuwe klanten onderzoeken vaak de prijs-kwaliteitverhouding. Ze houden ook rekening met hoe de waarde van een horloge in de tijd evolueert, om er zeker van te zijn dat ze het, indien nodig, later weer kunnen verkopen.’ In die zin zijn de grote merken veiliger. ‘Omega, Rolex en Longines, bijvoorbeeld. Overwegen mensen toch een horloge van een nichemerk, dan stellen ze terecht de vraag of het lang meegaat en of er over vijf jaar nog klantenservice mogelijk is.’

Bij Prosper zijn het vooral iconische en tijdloze modellen die klanten lokken, zoals die van Cartier.

4 | Probeer

Je komt pas te weten of een horloge geschikt voor je is als je het om je pols draagt. Zo hebben sommige wijzerplaten bijzondere eigenschappen die je op foto’s niet ziet, horen we in de Prosper-boetiek. ‘Bovendien is het belangrijk dat je verschillende materialen uitprobeert. Titanium is bijvoorbeeld heel licht om de pols.’