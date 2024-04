‘Ik besef hoe verwend ik in Antwerpen ben op culinair vlak’

Modeontwerpster Julie Kegels over het leven op het puntje van haar pretentieloze bureaustoel: Amerikaanse positiviteit, banale schoonheid en dure charcuterie.

Julie Kegels Modeontwerpster.

Lanceerde modelabel in Parijs.

Dochter van Xavier Kegels (Kipling en Hedgren).

Wat is de stoel van je leven?

Advertentie

‘Mijn mainstream witte bureaustoel, waar ik al acht jaar op werk. Ik ben hem intussen zo gewoon dat het me niet meer opvalt hoe banaal hij is. Ik vind dat zalig. Mensen die hier binnenkomen, vragen me weleens waarom ik op zo’n lelijke bureaustoel zit. Ik schrik daar altijd van, want ik let er gewoon niet meer op. Die stoel is niet van een belangrijke designer, ik kan er niet mee namedroppen. Banaliteit, lelijkheid en clichés inspireren me vaak ook voor mijn modecollecties. Ik neem dat als vertrekpunt, maar combineer het graag met iets heel gesofisticeerds of glamoureus.’

Voor wie reserveer je een stoel tijdens je droomdiner?

‘Voor mijn vriend Calvin. We zijn foodies. Maar niet van het type dat van elk gerecht een foto post op Instagram. Een goed gerecht kan me diep ontroeren, als de smaakcombinaties geweldig zijn of als de producten van waanzinnige kwaliteit zijn. Calvin maakte onlangs een lijst met zijn 101 favoriete restaurants in Antwerpen. We beseffen hoe verwend we hier zijn op culinair gebied. Net zoals ik van de klassieke keuken hou, al dan niet met een hedendaagse twist, hou ik ook in de mode van klassiekers. Als ik een vrouw van 25 jaar zie rondlopen in een vintage mantelpakje van Chanel met een parelketting vind ik dat waanzinnig mooi.’

Wat houdt je op het puntje van je stoel?

‘Rondlopen in oude stoffenwinkels waar fournituren en oude restpartijen liggen. Dan komen er allerlei verhalen in mij naar boven. Voor een collectie vertrek ik graag van iets concreets. Een abstract kunstwerk, een geometrische vorm of een kleur inspireren me dan weer minder: die zijn te afstandelijk om me emotioneel te raken.’

Waarvan viel je recent van je stoel?