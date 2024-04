Italiaanse modeontwerper Roberto Cavalli overleden

De iconische Italiaanse modeontwerper die bekend stond om zijn flamboyante prints is vrijdag op 83-jarige leeftijd overleden.

Cavalli's overlijden werd vrijdag door verschillende Italiaanse media gemeld. De modeontwerper was populair bij film- en popsterren en stond bekend voor zijn flamboyante prints, kleding versierd met kristal en leren jasjes. Beroemdheden als Madonna, Naomi Campbell en de Spice Girls droegen zijn ontwerpen. In 2015 gaf hij de artistieke leiding van zijn modehuis uit handen.

Cavalli verwierf grote faam in de jaren 70, toen hij gewaagde outfits ontwierp voor sterren als Brigitte Bardot en Sophia Loren. Recenter vielen Kim Kardashian en Jennifer Lopez voor zijn ontwerpen. De modeontwerper leefde even kleurrijk als zijn ontwerpen waren: hij bezat een paarse helikopter, was dol op Ferrari's en liep het liefst rond met een ver opengeknoopte blouse.

Het modehuis van Cavalli maakte hoge pieken en diepe dalen mee. In 2015 was de Italiaan in vergevorderde onderhandelingen met de investeringsmaatschappij Permira om zijn bedrijf voor 450 miljoen euro te verkopen. Die deal ging op het laatste moment niet door. Vier jaar later raakte het modehuis in financiële problemen en werd het uiteindelijk voor de ondergang behoed door het investeringsfonds Damac van miljardair Hoessein Sajwani.