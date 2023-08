Let weer op de tijd met onze 5 favoriete horloges

Longines – HydroConquest

2 | TAG Heuer – Aquaracer

In 2018 maakt Frédéric Arnault zijn entree bij TAG Heuer. Twee jaar later is hij al voorzitter en chief executive officer. Een van de eerste dingen op het to-dolijstje van de nog maar 28-jarige Arnault: de ‘Aquaracer’, het duikhorloge van het huis, nieuw leven inblazen.

Met zijn uitgesneden zijkanten en wijzerplaat met horizontale lijnen oogt deze Aquaracer supersportief. De bezel heeft een 24 uurschaal in twee kleuren: handig als je de tijd in een tweede tijdzone wil aflezen. Waterdicht tot op driehonderd meter.

| Prijs | 3.800 euro

| Website | tagheuer.com

3 | Breitling – Premier

Kun je tegelijk sportief en elegant zijn? Vandaag lijkt het antwoord voor de hand te liggen. Er bestaat zelfs een term voor: ‘sport-chic’. Maar tachtig jaar geleden was het allesbehalve een makkie om die twee werelden in één horloge te combineren.

Een van de eerste merken die dat probeerden, was Breitling, in de jaren 40. De specialist in chronografen stelde toen de ‘Premier’ voor: de eerste chronograaf die je ook om je pols in de stad kon dragen.

De horlogemaker heeft het model nu opnieuw uitgebracht. Het combineert zijn originele elegantie met robuustheid en hedendaagse precisie, dankzij de legendarische bicompax-chronograaf (twee tellers) en een datumvenster op zes uur.

| Prijs | 8.600 euro

| Website | breitling.com

4 | Omega Watches – Seamaster 300

In 1995 – toen de film ‘Golden Eye’ in de bioscoopzalen kwam – liet James Bond zijn Rolex voor het eerst thuisliggen en stapte over naar Omega. Dat was het begin van een avontuur dat nu al bijna dertig jaar duurt. Toenmalig James Bond-vertolker Pierce Brosnan koos als marineofficier van Her Majesty voor een ‘Seamaster’. En geef toe: het blijft moeilijk om níét onder de indruk te raken van de kracht van 007, van de vintage look van zijn horloge én van zijn voortreffelijke aandrijfmechanisme (zonder meer een van de meest robuuste en precieze in de hedendaagse horlogemakerij).

Met zijn fijngeweven ‘Milanese mesh’-horlogebandje is de nieuwe ‘Seamaster 300’ (want waterdicht tot op driehonderd meter) een schot in de roos. Op de saffieren achterkant staat trouwens het beroemde silhouet van Commander Bond gegraveerd.

| Prijs | 9.000 euro

| Website | omegawatches.com

5 | Breguet – Classique 7327

Het Zwitserse Breguet mag vandaag dan gezien worden als een ‘klassiek merk’, twee eeuwen geleden werd deze horlogemaker ongelooflijk modern gevonden. Abraham-Louis Breguet was de bedenker van talloze technische hoogstandjes: van de tourbillon over de voorloper van de chronograaf tot de principes van het automatische aandrijfmechanisme.

Ook op het vlak van elegantie zet Breguet al sinds 1775 de toon: met slanke horlogekasten, met de hand geguillocheerde wijzerplaten en fijne wijzers met een uitgehold ‘appeltje’ – die tegenwoordig trouwens ‘Breguet-wijzers’ heten.

De nieuwste versie van de ‘Classique 7327’ tikt al die boxen aan: een eeuwigdurende kalender die de dagen, maanden en schrikkeljaren foutloos aangeeft, in een gouden kast van slechts 39 millimeter dik.

| Prijs | 86.000 euro

| Website | breguet.com