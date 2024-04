Nieuw Zwitsers horlogemerk Taos maakt 'hyperexclusieve' horloges

Meer dan tweehonderd uur, waarvan zeker honderd uur graveren: zoveel tijd kruipt er in het maken van deze wijzerplaat. Dat is de specialiteit van atelier Olivier Vaucher, dat deze wijzerplaat maakte. Die focus op het ambacht – of zoals de Fransen zeggen: les métiers d’art – is het uitgangspunt van het Zwitserse horlogemerk Taos, dat vorige maand werd gelanceerd.