Ontdek Skón Suits | Vrouwenpakken van ondernemer Nathalie Klockaerts

Met haar merk Skón Suits maakt de 29-jarige Nathalie Klockaerts haar meisjesdroom waar. Maar daar was wel een dramatische wending voor nodig. Een gesprek.

Ze begroet me met een glimlach van oor tot oor wanneer ik haar op het terras van een Antwerps restaurant de hand schudt. Niets doet vermoeden dat deze pittige jongedame niet eens zo lang geleden nog een strijd uitvocht tegen een verschrikkelijke ziekte. Ze zal me er honderduit over vertellen, met een nuchterheid die je alleen maar kunt bewonderen. Al zijn we hier vooral om te praten over Skón Suits, een jeugddroom die werkelijkheid werd.

Ze had altijd al een passie voor mode, wilde op jonge leeftijd een eigen merk oprichten, vertelt ze. Toch ging ze marketing studeren, al bleef de modedroom latent aanwezig. ‘Na mijn studies ben ik via via terechtgekomen bij het Deense modebedrijf Bestseller. Als accountmanager verkocht ik hun kindercollecties aan de winkels.’

Alles verliep goed, tot ze op haar 27ste het nieuws kreeg dat haar leven een heel nieuwe wending zou geven. ‘Ik liep al enkele maanden met buikpijn rond, maar had niet het gevoel dat er iets ernstigs aan de hand was. Zelfs niet toen de dokter zei dat er een bloedonderzoek moest gebeuren. Tot ik telefoon kreeg van het ziekenhuis. Ik moest met de mensen die me na aan het hart liggen langskomen. Daar werd me verteld dat ik leukemie had.’

Ze zwijgt een paar seconden, alsof ze even moet bekomen van haar woorden. ‘Ik kreeg te horen dat ik weinig overlevingskans had. Toen heb ik tegen mijn moeder gezegd: als ik hier uitkom, ga ik voor mijn passie en begin ik mijn eigen merk.’

Nathalie Klockaerts was al als kind bezeten door mode, hoewel ze geen modeopleiding volgde. ‘Ontwerpen is het liefste wat ik doe. Dat vind ik het mooiste aspect aan de business.’

Ziekenhuisbed

Dat het een collectie van pakken zou worden, was al snel duidelijk. ‘Ik draag vaak en graag oversized mannenkleren. Omdat dat, zeker in België, nog niet bestaat, ben ik me erin gaan verdiepen. Vanop mijn ziekenhuisbed contacteerde ik stoffenfabrikanten en tekende ik de patronen. Een bevriend ontwerper had me de kneepjes van het vak geleerd, want zelf heb ik nooit een opleiding gevolg. Soms maak ik foutjes, hoor, daar ben ik heel eerlijk in. Dan bellen ze me op vanuit het atelier: ‘Nathalie, het lukt echt niet om dit aan elkaar te naaien.’’ (lacht) Tekenen is het liefste wat ze doet, vertelt ze. Dat vindt ze het mooiste aspect van de business. Voor de productie van haar pakken werkt ze samen met een Belgisch bedrijf dat ateliers heeft in Tunesië en Polen. ‘De stuks hier laten maken zou financieel niet haalbaar zijn’, verduidelijkt ze. ‘Dan had ik de verkoopprijs moeten verdubbelen.’

Nooit pushen