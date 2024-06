Royalty, champagne en extravagante hoeden | Sabato goes Royal Ascot

De beige ‘boater hat’ krijgt al meteen bij onze aankomst complimenten. ‘You look lovely, I love your hat’, zegt een vrouw met een opvallende hoed met pauwenveren. ‘To see and to be seen, that’s why everybody is here.’ We zien kleurrijke jurken, extravagante hoeden en hoge hakken in het fijn gemaaide felgroene gras. We raken aan de praat met zes Amerikaanse vrouwen die al voor de vijfde keer Ascot bijwonen. Een van hen is hoedenontwerpster Suzy Buckley Woodward, gekleed in een azuurblauwe jurk met bijpassende bloemenhoed, gemaakt van exclusieve veren. ‘Ik kom hier jaarlijks naartoe om inspiratie op te doen voor nieuwe ontwerpen. Ascot is het mekka voor hoedenfans.’

De Royal Enclosure kent een strikte dresscode. Ook onze reporter is verplicht een jurk te dragen die minstens tot de knie reikt. Haar hoed, ontworpen door de Antwerpse Anne Stoffels, krijgt meteen complimenten. © Longines

De mensen

Via het park waar de Royal Enclosure-gasten vertoeven, wandelen we naar de exclusieve ‘Longines Box’. Want dat is waar de grote sponsors zich ophouden. Het horlogemerk is de hoofdsponsor van de paardenrace. Niet verwonderlijk, Longines is een van de pioniers op het vlak van stopwatches en fotofinishes, en heeft een sterke reputatie opgebouwd in de paardensport. Aan zo’n privébox hangt trouwens een stevig prijskaartje: 1.839 pond (2.180 euro) per persoon per dag. Maar het moet gezegd: vanaf het balkon hebben we het beste zicht op de renbaan.

Met een glaasje champagne – want zo hoort dat – staan we klaar om het officiële startschot van de race bij te wonen: de Royal Procession. King Charles en Queen Camilla komen met een selecte groep vrienden en familie aan in hun koninklijke koets. Camilla gekleed in een koningsblauwe jurk met bijpassende hoed en jas, Charles matching met een lichtblauwe das. Nog gespot: de zus van Charles, Princess Anne, haar dochter Zara Tindall en zoon Peter Phillips. Ook de kinderen van Camilla zijn aanwezig op Ascot, net als enkele andere dukes and duchesses.

Koning Charles en koningin Camilla arriveren in hun koninklijke koets. Ook prins William is van de partij. ‘Jammer dat Kate er niet bij is’, horen we iemand zeggen. © Getty Images

‘Jammer dat Kate er niet bij is’, aldus Jane Scott, die naast me staat. Ze is een zeventigjarige vrouw die al achttien jaar voor Royal Ascot werkt. ‘Als kind speelde ik met Camilla, mijn vader was de butler van haar familie. Maar ik betwijfel of ze mij nog zou herkennen.’ Jane vertelt over de cultuur van Ascot. ‘Iedereen is hier welkom, van de werkende klasse tot parlementsleden en adel. De sfeer valt niet te beschrijven, ik hoop het nog vele jaren te kunnen meemaken.’

Na de aankomst van de koninklijke familie kan de eerste race van de dag van start gaan. In totaal zijn er 36 races, verdeeld over vijf dagen die verschillen in niveau en prijzengeld. In totaal kan er tien miljoen pond worden gewonnen dit jaar, een recordbedrag voor Royal Ascot.

Voor de tweede race van de dag begeven we ons naar een ander decor: de exclusieve ‘Parade Ring’, waar de eigenaars van de paarden in spanning toekijken. Gejuich, geroep en applaus omringen ons wanneer het paard Rashbar met de negentienjarige jockey Billy Loughnane wint. ‘Hij is een van de beste jonge Britse ruiters die we hebben’, vertelt ex-jockey Richard Hills. De gepensioneerde jockey – 1,63 meter groot – won maar liefst zes Royal Ascot-races. ‘Jammer genoeg krijgt de jockey maar tien procent van het prijzengeld, de rest gaat naar de eigenaar van het paard en de coach. Het paard wordt waarschijnlijk morgen al verkocht voor een mooie prijs.’

De eerste race van de dag gaat van start na de koninklijke aankomst. In totaal zijn er 36 races, verspreid over vijf dagen, met een recordbedrag van tien miljoen pond aan prijzengeld. © Getty Images

De gok

Ascot is niet alleen de hoogmis van de hoeden, maar is ook de place to be om te wedden. Dat kan bij de bookmakers, die beneden aan de racebaan klaarstaan met stapels ponden. Ook wij kunnen een gokje niet weerstaan en zetten twintig pond (24 euro) in op drie paarden. We kiezen zowel voor de favoriet van de race, het nummer 7, als voor de tweede op de ranglijst. Maar we zetten ook in op het paard dat volgens de bookmaker Jack het traagste is. ‘Als dat paard wint, win je 130 pond’, vertelt hij. ‘De meeste mensen zetten gemiddeld zo’n twintig pond per race in, maar er zijn uitzonderingen. Daarnet was hier een man die drieduizend pond inzette op één paard.’

De spanning stijgt, onze laatste race zal beginnen. De paarden flitsen voorbij. Een luttele één minuut later is de race al afgelopen. De winnaar is het nummer 7, jockey Sean Levey met paard Rosallion. We kunnen een bescheiden vreugdekreet niet onderdrukken: zestien pond gewonnen!