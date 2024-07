Trend: verlovingshorloges | Hoog tijd voor een aanzoek?

Tussen 5.000 à 10.000 euro

'Het Zwitserse merk Patek Philippe speelt indirect wel in op de trend, met zijn bekende slogan 'You never actually own a Patek Philippe. You merely look after it for the next generation'. Mensen zijn voor een verlovingshorloge echt op zoek naar een tijdloos stuk dat ze later kunnen doorgeven in de familie. Ook personalisatieopties zoals een gravure zijn populair. Wij zien in onze winkel het vaakst budgetten tussen de 5.000 à 10.000 euro voor dit soort horloges.'