Van satijn tot luipaard, dit zijn dé modetrends voor de herfst en winter van 2024

| De uitdaging | Het klassiek drukke motief kan makkelijk visueel overweldigen.

| Getipt |

1 | Bij een opvallend patroon als luipaard staat of valt alles met de kwaliteit van de uitvoering. Belangrijk daarbij is vooral een mooie print – niet alle ‘leopard’ is gelijk geboren – en een uitvoering in kwalitatieve stoffen.

2 | Eenvoudig met luipaard aan de slag gaan, kan door een luipaardrok of -mantel te combineren met kleding waarbij je de verdere nadruk legt op effen kleuren.

3 | Leopardaccessoires, van handtassen tot ballet flats, zijn een instapklare optie voor experiment.

4 | Gewaagder? Kies van kop tot teen hetzelfde motief.

3 | Gescherpte schoenen

Rishi Sunak die het Verenigd Koninkrijk toesprak op Adidas-Samba’s was de kanarie in de koolmijn – dan kun je er van op aan dat de houdbaarheidsdatum volgens de avant-garde overschreden is. Dus daar zijn de pumps en slingbacks met vlijmscherpe punten weer.

© Collage: Philip Van Bastelaere

| Gezien bij | Prada, Louis Vuitton, Acne Studios, Versace…

| De uitdaging | Het blarenvrij houden en mogelijk een ‘madammerige’ look omzeilen.

| Getipt |

1 | Zelfs wanneer het om de punt van een pump of slingback gaat, staat of valt alles met de hak. Niet alleen qua kwaliteit, ook visueel.

2 | Sokken in pumps zijn altijd een goed idee. Maar voor wie het minder ‘play’ wil, is de sokloze optie soms een nog beter idee.

3 | Eindeloos cool is het tegenwoordig wanneer scherpe schoenpunten van onder te lange broekspijpen komen piepen.

4 | Ladylike

Hoewel uniseks- en genderbending-mode bewezen hebben blijvers te zijn, halen veel ontwerpers weer überklassieke vrouwelijke codes uit de kast: van mantelpakjes tot Jackie Kennedy’eske ensembles. Uiteraard, zonder reactionair te zijn.

© Collage: Philip Van Bastelaere

| Gezien bij | Marc Jacobs, Miu Miu, Meryll Rogge, Giambattista Valli...

| De uitdaging | Klassieke outfits riskeren nu eenmaal, nou ja, klassiek te ogen.