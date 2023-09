Vertrek op citytrip Parijs met een Belgisch tintje

1 | Dries Van Noten

Het is een galerie op de hoek van de Rue Bonaparte die Dries Van Noten omtoverde tot zijn elfde winkel wereldwijd. Parijs is zo de enige stad ter wereld waar het label naast een aparte mannen- en vrouwenboetiek ook een volledig pand inpalmt met accessoires, juwelen en zijn groeiende collectie parfums en cosmetica.

2 | Mallory Gabsi

3 | Ramy Fischler

De uit Anderlecht afkomstige designer Ramy Fischler shaket de stijlelementen goed dooreen in Cravan, een nieuwe cocktailbar die zich uitstrekt over de vier verdiepingen van een zeventiende-eeuws herenhuis in Saint-Germain-des-Prés. ‘Het lijkt alsof je je in de coulissen van een theater bevindt’, klinkt het.