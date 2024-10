Celebritystilist Law Roach | Pensioen op 45 én Zendaya als bestie

Zijn invloed in de wereld van de heilige drie-eenheid ‘films, celebrity’s en merken’ heeft hem de titel ‘machtigste stilist van Hollywood’ opgeleverd. Tenminste, dat wás hij tot hij in maart 2023 op een spectaculaire manier zijn pensioen aankondigde op Instagram.

Op dat moment stond Roach echt op het toppunt van zijn carrière. In september 2022 kreeg hij de allereerste Stylist Award tijdens de CFDA Fashion Awards, en in zowel 2021 als 2022 stond hij helemaal bovenaan de lijst van machtigste stilisten van het blad ‘Hollywood Reporter’ – de eerste Afro-Amerikaan die deze eer kreeg. Hij werkte samen met sterren als Anya Taylor-Joy, Kerry Washington en Megan Thee Stal­lion, maar vooral zijn werk met Zendaya en Céline Dion zette hem in de schijnwerpers. Hij transformeerde Zendaya van een Disney-tienersterretje in een stijlicoon en maakte van Céline Dion een edgy modefenomeen, compleet met Balenciaga-outfits.

Roach maakte van zangeres Céline Dion een edgy modefenomeen. Hier voor een verrassingsoptreden tijdens de Grammy’s in Los Angeles in februari. © Getty Images

Bom in de modewereld

Een indrukwekkend traject, zeker als je kijkt naar zijn achtergrond. Law Roach groeide op in de South Side van Chicago als een van vijf kinderen, met een moeder die worstelde met verslaving. Soms ging hij zonder eten naar bed. Zijn talent voor koopjes en zijn gevoel voor stijl ontdekte hij dankzij zijn grootmoeder, met wie hij urenlang door tweedehandswinkels struinde. In 2009 opende hij zijn vintageboetiek Deliciously Vintage. Nadat zijn interesse voor styling was gewekt, werd hij in 2011 voorgesteld aan Zendaya, wat het startschot gaf voor een intensieve samenwerking. Hij verhuisde zelfs naar L.A. met haar.

Advertentie

Maar in maart 2023 verraste hij iedereen met een Instagrampost waarin hij het woord ‘retired’ plaatste, vergezeld van een cryptische boodschap: ‘Als deze business alleen om de kleding draaide, zou ik het mijn hele leven doen, maar dat is helaas niet het geval. De politiek, de leugens en de valse verhalen hebben me geraakt! Jij wint… Ik ben weg.’ Het nieuws sloeg in als een bom in de modewereld.

Lees meer Wie werd zonder één foto een sensatie in de modewereld en op Instagram?

Had hij verwacht dat zijn aankondiging zo’n enorme impact zou hebben? ‘Het was een impulsieve beslissing en het groeide uit tot iets veel groters dan ik ooit had gedacht. Ik had net zes mensen gestyled voor de Oscar-party van Vanity Fair, en er was een situatie met een van mijn klanten waarbij ik me totaal niet beschermd voelde. Het voelde alsof ik een wegwerpproduct was, gewoon ellendig. Ik plaatste dat bericht omdat ik even met rust gelaten wilde worden. Ik wilde gewoon dat de telefoon stopte met rinkelen.’

En wie bedoelde hij met ‘jij wint’? ‘Het establishment, vooral in Hollywood. De poortwachters, al die mensen met hun eigen ideeën over wie dit werk zou moeten doen en hoe die persoon er moet uitzien.’ Roach vertelt dat zwart zijn in de mode-industrie ‘moeilijk is, maar ik ben sterk. Het heeft me gemotiveerd om de eerste te zijn in veel opzichten, om glazen plafonds te doorbreken en deuren te openen. Ik hoop dat mensen in machtsposities kansen bieden aan degenen die er níét uitzien zoals zij.’

Sommige verplichtingen kon hij echter niet zomaar loslaten: ‘Ik overwoog om met alles te stoppen, zelfs met Zendaya. Maar onze band is zo sterk en authentiek; we zijn als familie. Ze belde me en zei dat ik haar nooit mocht verlaten.’

Roach stylede actrice Hunter Schafer voor een feestje tijdens de Oscars van 2023 in een Ann Demeulemeester-look. Het power piece was de witte veer die haar tepels nét bedekte. © Getty Images

Advertentie

Goede stijl als mythe

Dus is hij half-gepensioneerd? Helemaal niet gepensioneerd? Met verschillende premières, zijn rol als host van het tv-programma ‘OMG Fashun’, verschillende Vogue-covers en zijn boek lijkt hij het drukker dan ooit te hebben. ‘Ik leef nu op een plek waar ik vrij ben, waar ik me goed voel en waar ik kan doen wat ik wil’, zegt hij. Hij verwijst naar zijn landgoed in Atlanta, VS. Maar nu is Roach in Londen om zijn boek te promoten. Hij heeft een strak schema, moet over een uur naar de Burberry-show, en verandert razendsnel van outfit, met een faux-bontjas als finishing touch. We vervolgen ons gesprek in een Range Rover met chauffeur.

‘How to Build a Fashion Icon’ is niet zomaar een gids met tips zoals ‘voeg een funky riem toe’. Dit boek is een mix van ‘zelfhulpboek’ en ‘manifest’ en combineert autobiografische elementen met een meer reflectieve kijk op mode. Want Roach is ervan overtuigd dat ‘goede stijl een mythe is’ en dat alleen ‘persoonlijke stijl’ echt bestaat. Hij stelt dat het geheim voor bijna alles meer zelfvertrouwen is, en biedt technieken aan om ‘je authentieke zelf’ te ontdekken.

Voor zijn pensioen vertelde Roach dat zijn onderneming meer dan vier miljoen dollar per jaar genereerde. Hij had vier fulltime assistenten in L.A., twee in New York, één in Parijs en één in Londen. En hij voegt er nog aan toe: ‘Mijn privéklanten moesten een nettowaarde van minstens een half miljard dollar hebben.’

Op dat moment fluistert iemand uit zijn entourage achter in de auto dat hij dat soort cijfers misschien liever niet wil delen. Maar Roach is zorgvuldig in hoe hij zichzelf presenteert. ‘Dat een jonge, zwarte jongen uit de South Side van Chicago dit heeft kunnen bereiken, daar ben ik enorm trots op. Ik vind het niets elitairs hebben. Het is gewoon zo dat je je de luxe moet kunnen veroorloven om mij in te huren. Ik denk dat de mensen die ik wil aanspreken hierdoor nog meer gemotiveerd zullen raken. Ik had nooit gedacht dat ik dit leven zou kunnen leiden.’

Roach is kalm, grappig en uiterst beleefd, maar er hangt ook heel wat drama rondom zijn publieke imago. De jongste theorie op social media suggereert dat een video die hij op Instagram postte en waarin hij samen met Naomi Campbell een versie van de ‘very demure’-TikTok-meme deed, als een sneer naar Rihanna was bedoeld. Maar Law veegt dat idee van tafel: ‘Als één persoon een verhaal vertelt, volgt de rest snel. Naomi en Rihanna zijn iconen die ik persoonlijk ken. Het was gewoon onschuldige fun.’ Het lijkt erop dat er in de mode­wereld veel drama en schimmige spelletjes spelen. Waarom? Zijn antwoord is verfrissend direct: ‘We houden ervan. We houden van drama, toch?’ Juist.

Law Roach is zorgvuldig in hoe hij zichzelf presenteert. ‘Het is gewoon zo dat je je de luxe moet kunnen veroorloven om mij in te huren.’ © Sarah Krick / Trunk Archive

Gelezen en geleerd Het boek ‘How to Build a Fashion Icon’ is een mix van biografie en psychologisch zelfhulpboek. Dit zijn de drie belangrijkste wetten van celebritystilist Law Roach. 1 | Vintage is een goede manier om de modegeschiedenis te begrijpen. Roach runde zelf een vintageboetiek en stelt dat je geen succesvol mode-icoon kunt worden zonder kennis van de belangrijkste ontwerpers van de afgelopen eeuw. 2 | Breek los van het algoritme. Wie alleen inspiratie zoekt op Instagram en Pinterest, blijft in dezelfde stijlbubbel vertoeven en dreigt dus voorspelbaar saai te worden. Advertentie 3 | Het is maar mode. Neem het dus allemaal niet te serieus. Céline Dion met een ‘Titanic’-hoody, dat is fashion, maar vooral goede humor.

Law Roachs boek ‘How to Build a Fashion Icon’.

Het boek ‘How to Build a Fashion Icon’

| Uitgeverij | Abrams

| Prijs | 25,95 euro