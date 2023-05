Coralie Barbier lanceert een nieuwe Mosaert-kledingcollectie

Coralie Barbier (38) is de vrouw en stylist van zanger Stromae. Bovendien is ze de creatief directeur van het label Mosaert, waarvoor ze ook werkt als modeontwerper. ‘In 2012 kwam ik aan boord van Mosaert, toen Stromae volop aan zijn tweede album ‘Racine carrée’ aan het werken was. Mosaert is altijd een creatief label geweest, en is dat nog steeds. Toen ik bij het team kwam, was dat aanvankelijk om pièces uniques voor Stromae te creëren. Maar omdat we al een sterke vertrouwensrelatie hadden opgebouwd met de fabrikanten met wie we samenwerkten voor Stromaes pièces uniques, besloten we in 2014 om samen een kledinglijn te starten, die dezelfde naam draagt als het label (Mosaert). Het brengt al onze activiteiten samen: muziek, mode en visueel/audiovisueel werk.’