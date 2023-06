Creative director Nathan Haaren | ‘Ik geloof sterk in karma’

Nathan Haaren Creative director.

Lanceerde zopas het mannenmodelabel Lemonate, samen met Louis Lemmens.

Wat is de stoel van je leven?

‘De ‘Okay’-fauteuil van Adria­no Piazzesi (1923-2009). In 2020 kochten mijn partner Louis Lemmens en ik een appartement uit 1923, net buiten het stadscentrum van Antwerpen. We stripten het volledig en renoveerden het een jaar lang. Allebei zijn we gepassioneerd door vintage design. In onze vrije tijd schuimen we graag vintagemarkten en designgaleries af. Maar we volgen ook veel onlineveilingen.

Midden in onze intensieve verbouwingsperiode – het casco appartement bestond op dat moment nog maar uit wat bakstenen – heeft mijn vriend op een onlineveiling stiekem een wild bod gedaan op een set zwarte ‘Okay’-zetels van Piazzesi uit de jaren 70. Tot zijn verbazing werd het bod aanvaard en waren we plots de eigenaars van deze exclusieve set. Twee jaar later zijn ze de eyecatcher van onze leefruimte. Het zwarte leer, de chromen details en de organische vormen geven ons interieur een funky, maar toch mannelijke look. En – niet onbelangrijk – ze zijn ook nog eens extreem comfortabel.’

Heb je ooit de poten van onder iemands stoel gezaagd?

‘Nee, eigenlijk niet. Ik geloof sterk in karma. What goes around, comes around. Alles wat je geeft – goed of slecht – krijg je op de een of andere manier wel terug. Vroeger kon ik me vaak iets te hard fixeren op wat anderen rond mij deden of zeiden. Maar op het einde van de rit werkt dat alleen in je nadeel. Sinds enkele jaren probeer ik de focus vooral op mezelf te leggen. Ik voel me daar veel beter bij.’

Wat houdt je op het puntje van je stoel?

‘Ik leef eerlijk gezegd 24/7 op het puntje van mijn stoel. Mijn gemiddelde stressniveau ligt redelijk hoog. Mijn perfectionisme haalt weleens de bovenhand. Misschien is dat wel logisch in een sector als retail, die voortdurend evolueert. Ik was eerder al artdirector bij het Belgische Lewis & Melly: bij elk seizoen is het als modelabel belangrijk om jezelf heruit te vinden én relevant te blijven. Toch moet je ook de identiteit van je merk voldoende bewaren. Die balans houdt me alert en maakt mijn werk voor Lemonate zo boeiend.’

Wat doe je als je ergens mee ‘zit’?

‘Ik ben niet echt het type dat bij een probleem raad gaat vragen aan een vriend of vriendin. Ik ben introvert. Vaak probeer ik problemen of irritaties eerst zelf te verwerken en op te lossen. Op zakelijk vlak proberen Louis en ik wel zo transparant mogelijk te communiceren. Samenwerken met je partner lijkt me anders echt geen optie.’

Voor wie houd je een stoel vrij tijdens een droomdiner?