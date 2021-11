De creatieve en stijlinspo van de Belgisch-Amerikaanse actrice Bérangère McNeese

De Belgisch-Amerikaanse actrice Bérangère McNeese, momenteel bezig aan haar eerste langspeelfilm als regisseur, over haar persoonlijke stijl, in 360 gradenview.

Ze is te zien in de Netflix-serie ‘Braqueurs’ en in de televisiereeksen ‘Fils de’ en ‘HPI’. Ze scoorde net haar beste aankoop ooit, heeft een wel heel bijzondere verzameling en kreeg een cadeau dat haar deed huilen:

Bérangère McNeese

Hoe omschrijf je je persoonlijke stijl?

Bérangère McNeese: ‘Als ik in de Verenigde Staten ben, hoor ik vaak dat mijn stijl erg Frans aandoet. Dat vind ik een mooi compliment. Maar eerlijk: ik heb lang niet veel inspanningen gedaan en dat is zo’n beetje mijn stijl geworden. Ik heb wel een fetisj voor sneakers en ik heb heel veel zilveren juwelen, vooral van kleine ontwerpers. Maar ook veel vintage. Ik heb lang vlak bij Montmartre gewoond, en daar vond ik veel stuff. Qua kledij vind ik Diane von Furstenberg en Chanel fantastisch, maar ik draag toch vooral veel vintage, van Céline bijvoorbeeld.’

Wat was je jongste coup-de-coeuraankoop?

BM: ‘Vandaag heb ik een boek gekocht van Kyle Thompson, een geweldige fotograaf. Ik hou van fotografie, heb altijd een wegwerpcamera in mijn tas zitten. Van mijn director of photography kreeg ik onlangs een analoge Nikon-camera cadeau. Daarmee fotografeer ik mijn vrienden of mooie dingen die ik spot. Heel leuk om vervolgens in Brussel naar een fotolab te gaan om ze te laten ontwikkelen.’

Wie is je stijlicoon?

BM: ‘Mijn grootmoeder. Ze is 95, ze zal me haten als ze weet dat ik dat gezegd heb! Ze was vroeger actrice en model, later kreeg ze zes kinderen. Ze gaf les op zo’n school waar jonge vrouwen de etiquette moesten leren, een instituut dat al lang niet meer bestaat. Ze moesten met een boek op hun hoofd wandelen en zo. Ze is tijdloos.’

Wat is het mooiste souvenir dat je ooit kocht?

BM: ‘In India vond ik een collier met zo’n bolletje aan dat rinkelt, een juweel dat zwangere vrouwen doorgaans dragen. Dat geluid is echt heel kalmerend voor me. Ik ben in dit geval de baby, zeg maar.’

Wat is je favoriete plek in je huis?

BM: ‘Mijn slaapkamer. Ik heb 15 jaar in Parijs geleefd en nu ik voor de helft van de tijd in Brussel woon, kan ik me daar een veel grotere flat veroorloven. Als ik me wil ontspannen, ga ik op bed zitten. Mijn bed is als het ware mijn vlot; alles wat ik nodig heb, ligt vlakbij.’

Wat verzamel je?

BM: ‘Foto’s van mensen die ik totaal niet ken, zoals in ‘Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain’. Daarin komt een man voor die foto’s verzamelt uit pasfotohokjes. In Brussel woon ik vlak bij het Vossenplein en ik vind het heerlijk om daar op de rommelmarkt naar oude foto’s te zoeken. Als ik die onbekende gezichten zie, beeld ik me in hoe hun leven eruitzag. Mijn zus vindt dat spooky en gestoord.’

Wat is het beste boek dat je ooit hebt gelezen?

BM: ‘‘King Kong Théorie’ van Virginie Despentes heeft me heel erg geïnspireerd. Het is een feministisch manifest dat adembenemend goed geschreven is. Ze beschrijft daarin perfect de woede die vrouwen soms voelen.’

Wat is het beste cadeau dat je ooit hebt gekregen?

BM: ‘Een halssnoer dat ik kreeg van mijn zus. Toen ik de pendant opende, zag ik daarin kleine foto’s van mijn ouders en grootouders. Ik was er zo door ontroerd dat ik begon te huilen. Ik huil wel gemakkelijk, moet ik toegeven.’

Schermvullende weergave ‘Virginie Despentes beschrijft in haar feministisch manifest perfect de woede die vrouwen soms voelen.’ ©Vincent Ferrane / modds

Zonder welk gadget kun je niet?

BM: ‘Mijn AirPods. Ik luister constant naar muziek, die vormt de soundtrack van mijn leven. Momenteel luister ik vooral naar rap uit Québec en naar Joy Crookes, een Britse zangeres.’

Waarmee verwen je jezelf?

BM: ‘Een massage, daar kan ik enorm van genieten. Elke keer als ik tijd heb, boek ik er een.’

Waar kun je absoluut geen geld aan uitgeven?

BM: ‘Aan videogames. Ik ben zonder die spelletjes opgevoed. Mensen zullen wel een reden hebben om ze te spelen, maar ik begrijp het gewoon niet. En het is nog verslavend ook.’

Wat is het jongste kledingstuk dat je hebt gekocht?

BM: ‘Een paar vintage Yves Saint Laurent-oorringen, gekocht op eBay. Geloof me, het was een hele goeie deal.’

Tot slot: wat is je favoriete reisbestemming?

BM: ‘Kentucky. Mijn familie woont daar, die plek is voor mij zoals het madeleinekoekje van Proust. Het huis van mijn grootmoeder is nog altijd zoals het in mijn kindertijd was, heerlijk om daarnaartoe te gaan.’