De creatieve inspiratie van ontwerpster Meryll Rogge

Ontwerpster Meryll Rogge mixt in haar collecties couture met comfort en invloeden van werkuniformen met borduurwerk. Ze is een absolute fan van één soort drank en houdt niet van wat veel mensen net heel leuk vinden.

Hoe omschrijf je je persoonlijke stijl?

Meryll Rogge: ‘Als ik werk, wil ik comfortabel gekleed zijn, dus zul je me vaak in basics zien. En ik draag elke dag wel iets uit mijn eigen collecties.’

Wat was je jongste coup-de-coeuraankoop?

MR: ‘Zowat mijn hele budget steek ik in de collectie, maar onlangs heb ik op eBay een paar simpele zwarte ‘Chelsea boots’ van Prada gekocht. Het zijn exemplaren van twintig jaar geleden met een elastiek aan de zijkant. Niks speciaals eigenlijk, maar ze zijn wel heel mooi.’

Wat is je favoriete plek in je huis?

MR: ‘De slaapkamer. Op dit moment werk en woon ik nog in dezelfde ruimte, waardoor de slaapkamer de enige plek is die echt als privé aanvoelt. Binnenkort heb ik een eigen atelier, dan zal dat allicht veranderen.’

Wat verzamel je?

MR: ‘Kleren. Ik heb een grote verzameling kledij die ik bijhoud omdat ik de vorm of de stoffen zo mooi vind. Die stuks draag ik nooit, het is echt werkmateriaal. Er is Comme des Garçons, Prada, Miu Miu, Louis Vuitton, een beetje Raf Simons en veel oude dingen zoals Pauline Trigère. En heel veel Dries Van Noten en Marc Jacobs uiteraard, omdat ik jaren voor hen werkte. Hoeveel stuks ik heb? Een kamer vol, een klein modemuseumpje, dus.’

Schermvullende weergave Pauline Trigère (rechts op voorgrond) poseert met haar modellen. ©Getty Images

Welk gebouw heeft je onlangs van je sokken geblazen?

MR: ‘Afgelopen weekend heb ik het Ensor Museum in Oostende bezocht. De winkel op de benedenverdieping, met al die maskers en blowfish aan het plafond, deed me echt iets. Ik moet trouwens iets toegeven: ik was nog nooit eerder in Oostende geweest.’

Wat heb je onlangs herontdekt?

MR: ‘De plaat ‘The Best!’ Van Omar S, een techno-producer uit Detroit die ik heel goed vind.’

Schermvullende weergave Ensor museum, Oostende. ©Belga Image

Waar kun je absoluut geen geld aan uitgeven?

MR: ‘Aan een sauna, dat haat ik echt. Ik word daar onrustig van en het is me er veel te warm. En aan parkeerautomaten. Die vind ik gewoon heel vervelend.’

Wat is het beste boek dat je ooit hebt gelezen?

MR: ‘De jongste jaren lees ik heel weinig, maar er zijn wel een paar boeken die ik nooit zal vergeten. ‘What a Carve Up!’ van Jonathan Coe, ‘A Confederacy of Dunces’ van John Kennedy Toole, ‘Rich Dad Poor Dad’ van Robert Kiyosaki en ‘The Catcher in the Rye’ van J.D. Salinger. Ook de autobiografieën van Christian Dior, Elsa Schiaparelli, Phil Knight (de medeoprichter van Nike) en Yvon Chouinard (de Amerikaan achter het merk Patagonië) maakten een grote indruk op mij.’

Wat is het beste cadeau dat je ooit hebt gekregen?

MR: ‘Een theepotje, gekregen van mijn vriend voor mijn verjaardag. Er zit zelfs een filter in, megahandig dus.’

Waarmee verwen je jezelf?

MR: ‘Goeie thee, daar profiteer ik elke dag van. Ik ben gek op de thee van Mariage Frères. Mijn favoriete soorten zijn de ‘Darjeeling Happy Valley First Flush’, de gele thee ‘Lune d’or’ en de Japanse genmai-cha. Als ik in Japan ben, koop ik trouwens de thee van Ippodo, een fantastisch traditioneel merk. Los daarvan kan ik enorm genieten van samen te zijn met vrienden en familie.’

Schermvullende weergave 'Le Membre Fantôme'. ©Belga Image

Wat is het jongste kledingstuk dat je kocht?

MR: ‘Een denim jurk van Raf Simons. Gekocht tijdens de koopjes bij The Broken Arm in Parijs.’

Wat is je favoriete kunstwerk?

MR: ‘Mogen het er een paar zijn? Ik was enorm geraakt door ‘Le Membre Fantôme’ van Vanessa Beecroft dat ik zag op de Biënnale van Venetië. Ook ‘The song of Love’ van Giorgio de Chirico en ‘A Way to Leak, Lick, Leek’, een installatie van Laure Prouvost vind ik fantastisch. En ‘The Transfinite’, een installatie van Ryoji Ikeda die ik zag in New York.’

Schermvullende weergave Cadaqués. ©Shutterstock

Wat is je favoriete reisbestemming?

MR: ‘Cadaqués, een dorpje in Noord-Spanje aan de Middellandse Zee waar ik als kind met mijn ouders naartoe ging. Ook Buenos Aires is top. En Japan, daar ben ik ook al een paar keer geweest. Oh, en Patagonië. Een paar jaar geleden ben ik er in mijn eentje naartoe getrokken. Twaalf uur per dag zat ik er aan de kust om orka’s te spotten die dicht bij het strand op zeehondjes jagen. Uniek!’

Ten slotte: wijn of bier?