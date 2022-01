De creatieve inspiratie van ontwerpster Valentine Tinchant

Ontwerpster Valentine Tinchant lanceerde dit jaar haar eerste collectie. Haar handelsmerk? Gedeconstrueerde vormen en opvallende prints waarmee ze met de nodige humor een kritische blik werpt op de samenleving.

Hoe omschrijf je je persoonlijke stijl?

Valentine Tinchant: ‘Ik noem het omastijl met een touch van punk. Mannelijk en vrouwelijk tegelijk. Ik combineer bijvoorbeeld hele dikke schoenen met schattige jurkjes. Ik draag trouwens bijna altijd vintage of tweedehandsstuks die ik deconstrueer. Wanneer ik me ‘s morgens aankleed, knip ik bijvoorbeeld nog snel de mouwen van een trui af of maak ik van een broek een short.’

Schermvullende weergave Monique Stam in Antwerpen. ©Monique Stam.

Wat was je jongste coup-de-coeuraankoop?

VT: ‘Een prachtige witte jas die ik spotte in de boetiek van Monique Stam in Antwerpen. Na lang aarzelen heb ik hem gekocht en helemaal volgetekend en gesprayd.’

Wat is het mooiste souvenir dat je ooit kocht?

Schermvullende weergave

VT: 'Een oud minispaceship in zilver en tin van NASA, dat ik jaren geleden voor twee euro heb gekocht op een rommelmarkt in Firenze. Je kunt er iets uittrekken en dan komt er een marsmannetje tevoorschijn. Heel raar, maar wel heel leuk.’

Wat verzamel je?

VT: ‘Ik weet niet of je het een verzameling kunt noemen, maar ik heb veel kleine rare dingetjes. Een minuscuul Italiaans woordenboek. Een houten fluitje in de vorm van een lieveheersbeestje. Een plastieken dalmatiër. Twee Polly Pocket-huisjes die ik heel schattig vind en meer van die leuke dingen.’

Wat heb je onlangs herontdekt?

VT: ‘Het gebeurt dat ik muziek hoor waar ik vroeger dikwijls naar luisterde en die ik helemaal vergeten was. Onlangs had ik dat met ‘Moon Woman’ van Homeshake, een muzikaal project van de Canadese singer-songwriter Peter Sagar.’

Schermvullende weergave Ontwerpster Valentine Tinchant vindt ‘De alchemist’ van Paulo Coelho prachtig en leest het boek elke zomer opnieuw.

Waar kun je geen geld aan uitgeven?

VT: ‘Aan chique restaurants. Hetzelfde trouwens met wellness, kappers en nagelstudio’s.’

Wat is het beste boek dat je ooit hebt gelezen?

VT: ‘Het meest leerrijke boek ooit was ‘The Tibetan Book of Living and Dying’. Toen ik dat had gelezen, ben ik anders gaan denken over het leven en de dood. De dood is voor heel veel mensen iets om bang van te zijn, maar ik heb na het lezen ervan geleerd dat het leven niet per se daar stopt. Ook ‘De Alchemist’ van Paulo Coelho is prachtig, dat boek lees ik elke zomer opnieuw.’

‘Mijn moeder is mijn stijlicoon. Toen mijn ouders gingen scheiden, liet ze van de mooiste dassen van mijn vader een rok maken.’ Valentine Tinchant Ontwerpster

Wie is je stijlicoon?

VT: ‘Mijn moeder. Als kind keek ik al naar haar op. Onlangs zag ik haar in een jeansbroek waaraan ze als accessoire een broekje had gehangen dat mijn tweelingzus op haar vijfde droeg. En toen mijn ouders gingen scheiden, liet ze van de mooiste dassen van mijn vader een rok maken.’

Wat is het beste cadeau dat je ooit hebt gekregen?

Schermvullende weergave Tabi Shoes. ©Maison Martin Margiela

VT: ‘Lucien, mijn kat. Ik kreeg hem van mijn zus. Hij is op korte tijd mijn beste vriend geworden, hij komt zelfs onmiddellijk als ik hem roep. En voor mijn 21ste verjaardag kreeg ik van mijn vader mijn eerste paar ‘Tabi Shoes’ van Margiela (de iconische zogenaamde bokkenpootlaarsjes, nvdr.) die ik al heel lang wou.’

Waarmee verwen je jezelf?

VT: ‘Ik werk erg veel en een dag weinig moeten doen, is zalig. Dan blijf ik gewoon thuis. Of ik ga in het bos naast een vijver met een boek zitten en daar genieten. Ook in een barretje koffie met vriendinnen drinken en uren babbelen vind ik superheerlijk. Of ik zit gewoon gezellig bij mijn moeder in de tuin: de ultieme verwennerij.’

Wat is je favoriete kunstwerk?

VT: ‘‘The Shadow of a Shade’, een houten sculptuur van Mikhail Gubin, een Russische kunstenaar die emigreerde naar de VS en vaak werkt met materialen die hij gewoon ergens gevonden heeft. Ook zijn collage ‘Penitent Magdalene’ is fantastisch.’

Wat is je favoriete reisbestemming?

VT: ‘Firenze. Ik ga elk jaar minstens een keer. Het is thuiskomen, al mijn vrienden wonen daar. Ik ken de stad bijna beter dan Antwerpen.’

Schermvullende weergave ‘The Shadow of a Shade’. ©Mikhail Gubin

Tot slot: wijn of bier?