De sterke vrouw achter ‘Operatie Propere Handen’ in de juweelsector

De Belgische Iris Van der Veken zorgt als leidster van de Responsible Jewellery Council voor de duurzaamheid bij kleppers als Alrosa, De Beers, Cartier, Bulgari, Chopard, Hermès, Pomellato, Jaeger-LeCoultre en Tiffany & Co.

Toen ze twintig jaar geleden het woord ‘duurzaamheid’ in de mond nam, werd Iris Van der Veken nog afgeschilderd als een geitenwollensok. ‘Vroeger was je een goed bedrijf als je jaarlijks een cheque schonk aan een goed doel. Vandaag kom je daar niet meer mee weg. Duurzaamheid moet verweven zijn met je dagelijkse businessstrategie. Het volstaat niet om een lijst met duurzame waarden op je website te publiceren. De vraag is nu: wat doe je concreet voor de planeet, voor de samenleving en voor je personeel’, vertelt de Belgische die aan het hoofd staat van de Responsible Jewellery Council (RJC), de Londense organisatie die de horloge- en juweelbranche duurzamer en ethischer wil laten ondernemen.

‘Klanten zijn activisten geworden. Vooral bij millennials en generatie Z voel je die gewetenscultuur. Zij stellen vaak heel kritische vragen over hun aankopen: Waar komen die edelstenen en diamanten vandaan? Worden die mijnwerkers wel goed behandeld? Welke inspanningen onderneemt je bedrijf voor de planeet? Ze vragen vlakaf wat je waarden zijn en hoe je ze toepast.’

Excursie

Haar topjob bij de RJC heeft Van der Veken – denkt ze – te danken aan haar internationale carrière én aan haar excursie in het Midden-Oosten. Na twee jaar als interim-COO van het modemerk Ann Demeulemeester kon ze in 2015 aan de slag bij het Dubai Multi Commodities Center, een semi-overheidsbedrijf dat een belangrijk netwerk vormt van ondernemers.

Schermvullende weergave ©Alexander D'Hiet

‘Een leerrijke ervaring, want ik kon er naast mijn job ook veel werken rond gendergelijkheid en empowerment voor vrouwen, samen met het Global Compact van de Verenigde Naties. Voor die inspanningen kreeg ik zelfs een award. In het Midden-Oosten, toch bekend om zijn mannencultuur, zie je een kentering plaatsvinden: er zijn meer en meer vrouwen op topposities’, zegt ze. ‘Vandaar dat ik de kans om als vrouw in het Midden-Oosten te werken niet wilde laten passeren.’

Al had die kans wel een prijs. Van der Veken verkaste samen met haar zoon Alexander naar Dubai, waar ze twee jaar woonde. ‘Alexander maakte daar zijn laatste twee jaar humaniora af aan een internationale school. Een zware periode voor hem. Verhuizen en zijn vrienden achterlaten was absoluut niet evident. En dat had uiteraard ook een impact op mij als moeder’, zegt ze. ‘Als alleenstaande werkende moeder was ik daar sowieso al bijna een uitzondering. Gelukkig hadden Alexander en ik er een goed vangnet: een Belgische familie én Jef Brouwers, de mental coach van het Belgische olympische team, die mijn mentor is geworden. Zij hielpen ons samen door de moeilijkste momenten.’

Rust aan zee

Van timing gesproken: Iris Van der Veken begon haar topjob bij RJC in maart 2019, een jaar later al ging de wereld in lockdown. Het begin van een ambigue periode. Ze kreeg niet alleen twee keer covid, hoewel ze gevaccineerd was. Ook professioneel was het bang afwachten.

‘Toen de pandemie uitbrak, maakte ik me zorgen over een mogelijk ‘Black Swan’-scenario voor de juweel- en horlogebranche’, zegt ze. ‘Ik was bezorgd: zullen de mensen nog wel bijous of horloges kopen als ze niet mogen gaan werken of uitgaan? Het tegendeel bleek waar. Het budget dat mensen niet aan reizen of restaurants spendeerden, ging onder meer op aan juwelen en uurwerken. Het toont hoe mensen via accessoires hun emoties wilden delen.’

Schermvullende weergave Er is geen weg terug voor de juwelenfabrikanten, vindt Iris Van der Veken. ‘Als ze geen duurzaamheidsdoelstellingen behalen, zullen ze op de vingers worden getikt, door overheden of door consumenten.’ ©Alexander D'Hiet

Ook meer dan meegenomen: als gevolg van de pandemie ontdekten zij en haar team in Londen de merites van thuiswerk. Dus in plaats van fulltime in de Britse hoofdstad te wonen en te werken, vestigde Van der Veken zich in Knokke. ‘Ik kwam er al 25 jaar op vakantie. Tijdens covid heb ik ook enkele maanden aan zee gewerkt. Ik heb hier mijn thuis gevonden. Hier vind ik rust en geniet ik van de zee en de natuur.’

Al is rust een relatief begrip voor Van der Veken. Van de pandemie profiteerde ze ook om afgelopen zomer haar diploma Environmental Social & Governance (ESG) te behalen aan de prestigieuze Yale University in Amerika. ‘Ik ben vorig jaar vijftig geworden. Maar ik wilde het gevoel hebben dat ik nog meekon’, lacht ze. ‘Alle lessen van die opleiding waren virtueel. Toen ik inlogde op die webinars verschenen er allemaal gezichten van dertigers en veertigers. Eerst voelde ik me de vreemde eend in de bijt. Maar hun reacties waren heel positief.’ En het resultaat ook: ze zwaaide in september af met grootste onderscheiding.

Of ze voor haar 50ste verjaardag zichzelf een juweel cadeau deed of kreeg, durven we niet te vragen. In ieder geval vierde ze die verjaardag op haar kenmerkende ambitieuze en geëngageerde manier: ze organiseerde een onlinecolloquium met vrouwen van over de hele wereld over de ‘17 duurzaamheidsdoelstellingen’. Wat kunnen we doen om de positie van vrouwen te versterken? En hoe kun je als bedrijf een inclusieve cultuur creëren om vrouwen te empoweren? ‘Die gesprekken leidden uiteindelijk tot een groot onderzoek en een rapport over gendergelijkheid, dat in maart 2021 uitkwam’, zegt ze.

Leonardo DiCaprio

Hoewel ze pas sinds maart 2019 directeur is, stond Van der Veken eigenlijk mee aan de wieg van de Responsible Jewellery Council in 2005. Ze werkte toen nog voor Rosy Blue, een van de grootste diamantbedrijven ter wereld, en ook actief in Antwerpen. ‘Bij Rosy Blue bezocht ik in 14 landen fabrieken en productie-entiteiten, van Zuid-Afrika tot China en Sri Lanka. Toen besefte ik: er is nog veel werk aan de winkel op het vlak van duurzaamheid, vooral in het brede netwerk van toeleveranciers. Toen de Responsible Jewellery Council is opgericht, zat ik voor Rosy Blue mee aan tafel. Ik zette mijn schouders vanaf dan mee onder dat duurzaamheidsproject. Een eer dus dat ik de organisatie 15 jaar later mag leiden.’

‘Vroeger was je een goed bedrijf als je jaarlijks een cheque schonk aan een goed doel. Tegenwoordig kom je daar niet meer mee weg.’ Iris Van der Veken Responsible Jewellery Council

Destijds, bij de oprichting in 2005, telde de RJC 15 leden. Al zaten er wel meteen ronkende namen bij als De Beers Group, Cartier, Tiffany & Co, Signet, IDMA en Rio Tinto. De timing was ook niet toevallig. Rond diezelfde periode draaide ‘Blood Diamond’ in de cinemazalen, met Leonardo DiCaprio in de rol van een smokkelaar van zogenaamde ‘bloeddiamanten’ uit Sierra Leone, diamanten waarmee Afrikaanse rebellen werden gefinancierd. ‘Die film diende de sector serieuze imagoschade toe. De juiste oplossingen waarrond de diamantbranche toen al werkte, samen met de World Diamond Council, kwamen jammer genoeg weinig aan bod in de film’, blikt Van der Veken terug. ‘De oprichting in 2005 was dan ook een belangrijk signaal dat verscheidene CEO’s samenkwamen met als duidelijke missie: duurzaamheid in de wereldwijde juwelen- en horlogesector.’

‘Geen agent’

Vijftien jaar later staat bij RJC de teller op ongeveer 1600 bedrijven uit 71 landen. Waarvan 106 uit België, zoals het juweliersduo Wouters & Hendrix. ‘Wie zich aanmeldt voor een RJC-certificaat, krijgt een onafhankelijke auditeur over de vloer die checkt of je de RJC-‘Code of Practices’ integer volgt’, zegt Van der Veken. ‘Die code heeft betrekking op mensenrechten, arbeidsrechten, milieueffecten, ontginningspraktijken, integriteit van producten en nog veel meer belangrijke onderwerpen in de toeleveringsketen voor juwelen.’

Maar noem RJC geen duurzaamheidsagent. ‘Ik geloof niet in het opgestoken vingertje. Ik zie zo’n audit eerder als een positieve leerervaring, die aantoont waar nog marge is voor verbetering. En samen vormen die gecertificeerde bedrijven een ecosysteem. Grote juweel- en horlogemerken beginnen nu meer en meer te eisen dat hun toeleveranciers ook allemaal een RJC-certificaat hebben. Dat watervaleffect is heel belangrijk voor de sector. Zo kan de industrie van binnenuit veranderen.’

Aan het RJC-lidmaatschap hangt overigens een prijskaartje: de jaarlijkse fee is een percentage (0,004% tot 0,006%) van je omzetcijfer, met een maximum van 102.000 dollar. ‘Ik merk dat onze firma’s hun lidmaatschap niet als een kostenpost zien, maar als een investering. Terecht: duurzaamheid creëert equity. Maar het leidt ook tot meer transparantie, gelukkiger werknemers en een betere wereld.’

Filmfestival van Cannes

‘Toen ik twee jaar geleden solliciteerde, heb ik erop gehamerd dat ik geen saaie standaardorganisatie wilde leiden. Ik wilde impact creëren.’ En dat doet Van der Veken door haar strijd niet alleen in afgesloten vergaderzalen ver buiten de spotlights te voeren. Ze trekt bijvoorbeeld ook naar megaglamevents zoals het Filmfestival van Cannes. Daar stelen behalve de films ook de juwelen van Cartier, Chopard, Boucheron en andere topjuweliers de show op de rode loper. Van der Veken beklemtoonde er vooral de duurzaamheidsinitiatieven van de juweelsector. Op 12 juli speechte ze in de Franse badstad op het evenement ‘Ethical Gold’. En kon ze in wereldpremière de RJC-video ‘Create beautiful’ tonen, waarin CEO’s van RJC-gecertificeerde horloge- en juweelbedrijven getuigen over hun duurzaamheidsinspanningen.

Schermvullende weergave De hoofdzetel van de Responsible Jewellery Council bevindt zich in Londen, maar rust vindt Iris Van der Veken in Knokke. ©Alexander D'Hiet

En die zijn niet meer te tellen. Bulgari gebruikt nu alleen nog 100 procent gerecycleerd goud, afkomstig van RJC-gecertificeerde bedrijven. Jaeger-LeCoultre bezigt alleen verpakkingen in bio-afbreekbaar plastic. En Pomellato werkt al sinds 2018 uitsluitend met 100 procent ‘verantwoord goud’. De juwelier lanceerde de ‘Nuvola’-collectie, waarbij elk juweel een ‘Fairmined’ paspoort krijgt: daarin staat traceerbare info over de ontgonnen edelstenen en edelmetalen. In Londen lanceerde RJC begin oktober samen met de luxegroep Kering en het luxemerk Cartier het ‘Watch & Jewellery Initiative 2030’: een collectief traject voor juweel- en horlogemerken richting een duurzame toekomst. ‘De focus ligt er vooral op wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen, biodiversiteitsprojecten en innovatie’, zegt Van der Veken.