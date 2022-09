De zaterdag van Brandon Wen, directeur van de Antwerpse Modeacademie

De zaterdag/sabato van Brandon Wen, de nieuwe directeur van de Antwerpse Modeacademie: cartoons, golden girls en spontane afspraken in het park.

‘Eigenlijk draait mijn hele zaterdag om eten’, lacht modeontwerper en performancekunstenaar Brandon Wen (29). ‘Gelukkig heb ik het metabolisme van mijn vader geërfd en hoef ik niet al te veel te sporten. Als ik al ga joggen, moet het ’s avonds laat zijn. Als niemand me kan zien.’

De Amerikaan studeerde zelf nog maar drie jaar geleden af aan de modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, de school die hij nu gaat leiden en wil vernieuwen. ‘Ik wil deze plek internationaliseren met minstens één docent uit Azië of Zuid-Amerika. Bovendien wil ik meer inzetten op inclusie.’

Brandon Wen (29) Nieuwe directeur Antwerpse Modeacademie

Performanceartiest

Modeontwerper

09:00 – ‘Ik word wakker door de zonnestralen die door de dakramen op mijn gezicht vallen. Ik ben geen ochtendpersoon. Zeker in het weekend blijf ik langer liggen. Mijn familie woont in L.A., door het tijdsverschil sta ik op met veel berichtjes van thuis. De voorbije jaren schipperde ik tussen Antwerpen en Parijs, maar sinds dit jaar woon ik vast in Antwerpen. De energie van de stad voelt juist. In Parijs liep ik eerst stage bij modeontwerper Rick Owens, waarna ik de assistent werd van Michèle Lamy. Ik ben altijd ambitieus geweest.’

10:00 – ‘Ik ben verslaafd aan de ‘hazelnut buns’ van koffiebar Nordica 31. In de week lukt het me om aan de verleiding te weerstaan, maar op zaterdag verwen ik me graag. Ik neem de buns mee naar huis en zet koffie. Die drink ik nog altijd zoals toen ik klein was: een klein scheutje koffie met heel veel melk en suiker. Terwijl ik ontbijt, kijk ik naar cartoons. Mijn huidige favorieten zijn ‘Sailor Moon’ en ‘Teen Titans Go’.’

Schermvullende weergave ©Yaqine

12:00 – ‘Ik vertrek naar Sun Wah, een grote Aziatische supermarkt, om inkopen te doen voor de komende week. Ik kook graag. Zelfs als ik ’s avonds alleen eet, maak ik graag iets fancy klaar. Ik ben opgegroeid in de VS, maar mijn vader is Chinees en mijn moeder Spaans. Heel verschillende kooktradities, maar bij de twee staan sterke smaken centraal. Mijn aankopen breng ik meteen naar huis, want er is altijd kimchi bij - Koreaanse gefermenteerde kool en groenten - en die moet snel de koelkast in.’

14:00 – ‘Ik spreek spontaan af met vrienden. Zaterdagnamiddagen zijn een wildcard. Ze zien er nooit hetzelfde uit. We eten mixed Asian streetfood bij Loa en gaan dan naar het stadspark.’

17:00 – ‘Ik keer terug naar huis om me klaar te maken voor de avond. Vaak geniet ik meer van dat ritueel dan van het uitgaan zelf. Ik zet mijn muziekbox op de wc en zet golden oldies op van Dionne Warwick, Aretha Franklin en Diana Ross. Meestal praat ik ook tegen mezelf. Ik hou niet van stilte. Mijn make-up doe ik al jaren op dezelfde manier. Ik hou van een unieke stijl: ik breng felroze oogschaduw aan en zet twee zwarte puntjes onder mijn oogleden. Het geeft me een soort geishagevoel.’

17:30 – ‘Ik zoek veel te lang naar de perfecte outfit. De jongste tijd is mijn kledingstijl abstracter. Ik draag vanavond bijvoorbeeld een rok als bovenstuk. Ik ben graag gekleed in stukken van studenten en alumni van de Modeacademie. Natuurlijk ontwerp ik zelf ook nog, naast mijn job als nieuwe directeur. Geen echte mode­collecties, maar couturestukken die ik maak voor vrienden en klanten.’

Schermvullende weergave ©Yaqine Hamzaoui

18:30 – ‘Ik doe mijn haar. Ik experimenteer graag met haaraccessoires. Ik hang grote oorbellen aan haarspeldjes en voeg ook nog wat zwarte lintjes toe.’

19:00 – ‘Met vrienden ga ik eten bij Ni Shifu, een fantastisch Chinees restaurant in de Breydelstraat in Antwerpen. Hun noedels zijn hemels. Als aperitief neem ik een gin martini. Ik ben geen grote cocktaildrinker, maar die cocktail met een vleugje citroen stelt me nooit teleur.’

Schermvullende weergave ©Yaqine Hamzaoui

21:00 – ‘We belanden in de Witzli-­Poetzli, een cafeetje vlak bij de kathedraal. Er zijn veel vrienden uit de academie en de modewereld. Als er een opening van een kunstgalerie is, gaan we daarheen. In de VS zijn vernissages een heel pretentieus gebeuren, hier totaal niet: de sfeer is casual. En ik kan vergelijken: behalve in Antwerpen gaf ik ook al in New York een performance, samen met Michèle Lamy.’

00:00 – ‘Ik ga pas rond 3 uur slapen. Eerst doe ik mijn skincare-routine en neem ik tijd voor mezelf, met enkele yoga- en stretchoefeningen.’