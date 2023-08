De zomer van handtassenontwerpster Lies Mertens

‘‘s Avonds eten we samen bij Le 203 in Sint-Gillis, een van mijn favoriete adressen en ook in de buurt van mijn appartement. Of we doen een nieuwe restaurantontdekking, want daar ben ik ook altijd wel voor te vinden. Zo heb ik recent Nénu in Sint-Gillis uitgeprobeerd, dat allang op mijn ik-wil-daarheen-lijstje stond. Megalekker! Maar ook tegen een date met Alexander Skarsgård zeg ik natuurlijk geen nee.’ (lacht)

Wat is je favoriete kledingstuk deze zomer?

‘Mijn nieuwe, lange, donkerblauwe rok met een hoge split van het Brusselse label Janue. Die gaat de wasmachine constant in en uit.’

‘Céline Van den Bossche, de oprichtster van Janue, is niet alleen een van mijn beste vriendinnen, voortaan is ze ook mijn buurvrouw, want mijn nieuwe Brusselse boetiek huist naast de hare.’

Is er een bestemming in het buitenland waarnaar je geregeld terugkeert?

‘Eén favoriete plek heb ik niet, maar ik ben een grote fan van de bergen. Elk jaar spendeer ik een week alleen op een plek in the middle of nowhere. Vroeger ging ik vaak naar Noorwegen en Zweden, tegenwoordig zoek ik ook spots op die bereikbaar zijn met mijn camionette.’

‘Wat ik daar doe? Vooral veel wandelen. Zo ben ik nog niet zolang terug van een meerdaagse trektocht in de Alpen. Dan neem ik alles mee en overnacht ik onderweg in mijn tentje. Zalig!’

Hoe ziet je ideale zomeravond eruit?

‘Stel je me deze vraag volgend jaar opnieuw, dan beantwoord ik die waarschijnlijk totaal anders, maar omdat het nu zo goed voelt dat ik eindelijk in mijn appartement in Brussel woon: samen met vrienden een goed glas wijn drinken op mijn terras. Ik heb mijn appartement in de winter gekocht en heb pas recent ontdekt dat ik er kan genieten van de avondzon.’

Wat is je favoriete festival?

‘Een klein, knus festival zoals Horst. Daar vrienden ontmoeten vind ik tof. Maar zit de vibe goed en draaien de dj’s de juiste muziek, dan wil ik niets liever dan stoppen met praten en heel hard dansen.’

Wat is je favoriete zomergerecht?

‘Pasta alla vongole. Eigenlijk heeft de Italiaanse keuken in het algemeen iets zomers, vind ik.’

Wat drink je daar graag bij?

‘Ik ben een wijndrinker en -liefhebber. Omdat ik de basis wilde kennen, heb ik een paar jaar geleden een wijncursus gevolgd. Ga ik nu bijvoorbeeld op restaurant, dan kan ik de kaart een beetje lezen.’

Wat is je ‘secret summer getaway’ in België?

‘De Ardennen. Samen met een vriendin heb ik vorig weekend nog even de drukte van de verbouwingen ontvlucht met een driedaagse wandeling in de buurt van Echternach. Zij is trouwens de enige met wie ik gelijk welke vakantie kan doorbrengen, van een citytrip tot een trekvakantie.’

Wat is je meest memorabele reis tot nog toe?

‘IJsland, intussen al bijna tien jaar geleden. Daar werkte ik als stagiair-grafisch ontwerper bij Hostelling International Iceland, een non-profitorganisatie. Tijdens die lange periode heb ik ook veel meerdaagse trektochten gemaakt. Sommige met een vriendin, andere alleen.’

‘Een reis die ik ongetwijfeld ook memorabel zal vinden, is mijn al ontelbare keren uitgestelde trip naar Japan. Volgend voorjaar móét het gebeuren: in de jaarplanning heb ik er een maand voor geblokkeerd.’

Welke boeken liggen deze zomer op je nachtkastje?

‘‘Cleopatra en Frankenstein’ van Coco Mellors heeft mijn zomer ingeluid. In een paar dagen tijd heb ik het boek uitgelezen in Berlijn, want het leest als een trein. Een luchtig verhaal kun je het niet noemen, maar ik vind het wel het perfecte zomerboek. Het gaat over een romance, over de dynamiek tussen twee mensen die elkaar leren kennen, een koppel worden, maar die natuurlijk ook worstelen met hun eigen problemen.’

‘Een andere aanrader is ‘Things the Grandchildren Should Know’, de autobiografie van Mark Oliver Everett, de frontman van de Amerikaanse rockband Eels. Ik heb het recent opnieuw gelezen en blijf het prachtig vinden.’

Wat is je persoonlijke zomerhit van 2023?