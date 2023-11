Dit is wat je Birkenstocks sandalen over jou zeggen

Nooit werden er meer Birkenstocks verkocht dan in 2023. Van Mayari’s in nubuckleer tot roze Florida’s uit de 1774-designercollectie: dit is wat je Birkenstocks over je zeggen.

Vroeger werd er nogal lacherig over gedaan, maar vandaag is het toch vooral Birkenstock dat het laatst en het best lacht. Wat ooit bekendstond als ‘jezussandalen’, ‘kurkslippers’ of ‘hippieschoenen’, pronkt al een maand op de New York Stock Exchange. En hoewel de sandalenproducent op zijn openingsdag al meteen een uitschuiver maakte (-12,6 procent), bracht de beursgang wel zo’n anderhalf miljard dollar op.

Je kunt het moeilijk geloven, maar eigenlijk was het nooit de bedoeling dat Birkenstock zo waanzinnig populair zou worden. Het bedrijf werd in 1774 opgericht door de Duitse schoenmaker Johann Adam Birkenstock, die met een gepatenteerd voetbed van voorgevormde kurk iets wilde maken dat meer comfort en ondersteuning bood. Maar Birkenstocks werden must-haves, dankzij fans van alle leeftijden. Kate Moss was in de jaren 90 een van de zeldzame early adopters. Daarna werden Birkenstocks populairder, maar de verkoop explodeerde pas echt tijdens de pandemie. Inderdaad: een periode waarin persoonlijk comfort belangrijker werd dan ooit. Toen de wereld uit de greep van covid raakte, verdwenen de mondmaskers. Maar niet de Birkenstocks. De verkoop bleef groeien.

Dit jaar werden er nooit meer slippers van het merk verkocht. Niet in het minst dankzij twee cameo’s in de ‘Barbie’-film, een enorme kaskraker: de verkoop steeg met driehonderd procent. Barbie, gespeeld door Margot Robbie, maakte haar entree in de echte wereld níét met laarzen van UGG of sneakers van Nike, maar met roze Arizona’s van Birkenstock. Het illustreert ook dat de sandaal met twee banden een breed publiek kan aanspreken. Zoals Gwyneth Paltrow, Julianne Moore, Sienna Miller, Reese Witherspoon, Tracee Ellis Ross en Kendall Jenner zouden beamen, zijn Birkenstocks er voor iedereen, écht iedereen. Misschien zijn Birkenstocks vandaag wel populairder dan jeans of witte sneakers.

Hoe heeft het merk dat voor mekaar gekregen? ‘Birkenstock is altijd trouw gebleven aan zichzelf, met een klassieke, maar comfortabele stijl. Al heeft het ook zijn collabs tactisch slim aangepakt’, zegt de Londense communicatiespecialiste Grace Kramer. ‘Het is er als klassiek merk helemaal in geslaagd op het voorplan te treden.’ Wat vertellen jouw favoriete Birkenstocks over jezelf?

1 | Taupekleurige Bostons in suède