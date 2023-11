Edouard Vermeulen (Natan) | ‘Ik noem duurzaamheid geen marketing, wel gezond verstand’

Edouard Vermeulen van het couturehuis Natan over het leven op het puntje van zijn ‘Practice Chair’: positiviteit, bomen in het Terkamerenbos en Audrey Hepburn op sneakers.

Wat is de stoel van je leven?

‘De ‘Practice Chair’ is vervaardigd uit afvalhout. Tijdens ons jongste defilé presenteerden we enkele silhouetten uit gerecycleerde petflessen. Bij Natan is duurzaamheid een reflex, geen manier om geld te verdienen. Het is een kwestie van respect om bijvoorbeeld geen karton zomaar weg te gooien of niets in China te laten maken. Ik noem dat geen marketing, wel gezond verstand.’