‘Maar 2 keer per jaar mogen vliegen? Ik zou dat oké vinden’

Juwelenontwerpster Caroline Van Hoek over het leven op het puntje van haar ‘Chair One’: Ayrton Senna, de skaterscultuur en een dag met Bernard Arnault.

Caroline Van Hoek Ontwerpster van hedendaagse juwelen.

Nieuwste collectie op Design Miami/Basel.

Wat is de stoel van je leven?

‘De ‘Chair One’ van Konstantin Grcic voor Magis. Hij staat op de bovenste verdieping op ons slaapkamerterras. Ik durf daar niet op, omdat er geen balustrade is, dus ik zit nooit in die stoel. Hij staat er als sculptuur om naar te kijken. Hij doet me denken aan een boegbeeld van een schip, aangezien we vanaf het terras uitkijken over het Gentse havengebied. Voor alle duidelijkheid: de ‘Chair One’ is niet van mij, maar van mijn partner David Neirings.’

Wat houdt je op het puntje van je stoel?

‘Davids zoon van acht. Ik heb zelf geen kinderen, dus dat is een compleet nieuwe wereld voor mij. Vader en zoon zijn fervente skaters. De juwelencollectie die ik in Basel toon, is op die subcultuur geïnspireerd. In de skatewereld heerst een clangevoel, in de positieve zin. Die gasten zijn zo gedreven: ze komen samen om een doel te bereiken. Rechtkrabbelen en weer opstaan is hun leuze. Wist je dat skaters onderling elkaars littekens van valpartijen zitten te vergelijken? Als iemand zegt dat de jeugd geen doorzettingsvermogen of discipline meer heeft, moet je ze maar eens naar een skatepark sturen.’

De ‘Chair One’ van Konstantin Grcic voor Magis. © Alexander D'Hiet

Voor wie houd je een stoel vrij tijdens je droomdiner?

‘Zeker voor Ayrton Senna, de Braziliaanse formule 1-piloot die op 1 mei 1994 stierf na een crash op het circuit van Imola, Italië. Ik werkte twintig jaar samen met mijn vader, die verzekeringsmakelaar was en de Belgische Automobielbond als klant had. Zo kon ik geregeld mee naar formule 1-wedstrijden, en soms zelfs in de pits. Eén keer heb ik Senna de hand geschud. Als je zijn biografie leest, leer je hem kennen als een aimabele, rustige en nederige man. Mijn andere gast zou de Britse architect Sir Norman Foster zijn. Ook zo’n bescheiden man van heel gewone komaf. Maar wel een visionair op het vlak van mobiliteit en duurzaamheid. Heel benieuwd naar zijn overzichtstentoonstelling die momenteel in Centre Pompidou in Parijs plaatsvindt.’

Heb je ooit de poten van onder iemands stoel gezaagd?